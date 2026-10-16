Messe Oberwart: Neues Geld und Kontrolleure

Unregelmäßige Einnahmen

Auch dafür gab es grünes Licht. Von einer finanziellen Schieflage wollte er nichts wissen. Vielmehr gehe es um „Liquiditätssteuerung“. Das Problem: Während Gehälter und andere Kosten regelmäßig anfallen, fließen Einnahmen unregelmäßig. In den nächsten zwei Jahren hoffe man, einen finanziellen Polster aufgebaut zu haben. Das neue Gremium, in dem je zwei Vertreter der SPÖ und ÖVP sowie ein FPÖ-Mandatar vertreten sind, soll Handlungsempfehlungen und einen Investitionsplan erarbeiten sowie bei der Budgeterstellung mitwirken. Langfristig soll der Gesellschaftsvertrag überarbeitet werden und eine Geschäftsordnung beschlossen werden.