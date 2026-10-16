Proteste in Italien: Schüler werfen mit Fackeln

Proteste in mehreren Städten

Demonstrationen gab es unter anderem auch in der Hauptstadt Rom sowie in Mailand, dem Finanzzentrum des Landes. Mit Sprechchören und Spruchbändern versicherten die Teilnehmenden ihre Unterstützung für Schülerinnen und Schüler in Frankreich, wo es bereits seit Ende September immer wieder Demonstrationen gibt. Zu hören waren auch französische Parolen wie „Tout le monde déteste la police“ („Jeder hasst die Polizei“).