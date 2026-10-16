Bei Eurowings droht „temporäre“ Kurzarbeit

Seit dem Krieg im Nahen Osten haben sich die Kerosinpreise mehr als verdoppelt. Bei Eurowings liegen die Kosten laut dem Bericht um rund 250 Millionen Euro über dem Budget. In einem ersten Schritt soll das Winterangebot um etwa fünf Prozent gekürzt werden, so soll die Verbindungen von Köln/Bonn und Stuttgart nach Dubai entfallen. Zudem will man auch in der Verwaltung bis Ende 2028 mit weniger Stellen auskommen. Es wurde auch die interne Weihnachtsfeier abgesagt.