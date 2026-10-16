Bei Eurowings droht „temporäre“ Kurzarbeit

Bei Eurowings kriselt es: Die Lufthansa-Tochter denkt über Kurzarbeit im Flugbetrieb nach. Bestimmte Strecken sollen bald nicht mehr geflogen werden und die Weihnachtsfeier wurde abgesagt.
Eurowings überlegt, im kommenden Winter für den deutschen Flugbetrieb Kurzarbeit einzuführen. Das Unternehmen führt dazu bereits Gespräche mit der deutschen Bundesagentur für Arbeit, berichtet das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ online. Dies wäre die erste Kurzarbeit bei der Fluggesellschaft seit der Corona-Pandemie.
Das Magazin beruft sich auf ein internes Schreiben, wonach Eurowings in den nächsten Monaten weniger Flugzeuge und Crews einsetzen werde. Sowohl die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit als auch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, die das Kabinenpersonal vertritt, bestätigten dem „Spiegel“ die Prüfung.
„Prüfen aktuell“
„Wir prüfen aktuell, ob die Voraussetzungen für temporäre Kurzarbeit im deutschen Flugbetrieb im Winter gegeben sind“, wird eine Sprecherin der Airline zitiert. Details könnten daher erst zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden.
Seit dem Krieg im Nahen Osten haben sich die Kerosinpreise mehr als verdoppelt. Bei Eurowings liegen die Kosten laut dem Bericht um rund 250 Millionen Euro über dem Budget. In einem ersten Schritt soll das Winterangebot um etwa fünf Prozent gekürzt werden, so soll die Verbindungen von Köln/Bonn und Stuttgart nach Dubai entfallen. Zudem will man auch in der Verwaltung bis Ende 2028 mit weniger Stellen auskommen. Es wurde auch die interne Weihnachtsfeier abgesagt.
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