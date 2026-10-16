Ferchichi: „Sarah hat mir meine Brüste spendiert“

Anna-Maria Ferchichi ist seit 2012 mit dem deutschen Rapper Bushido verheiratet. Gemeinsam hat das Paar sieben Kinder, einen weiteren Sohn hat sie aus einer früheren Beziehung. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes war Anna-Maria Ferchichi kreuzunglücklich, denn: Ihr Körper hätte sich durch Schwangerschaft und Geburt verändert, ihre Brüste seien winzig klein gewesen. „Ich hatte einfach gar keinen Busen. Ganz, ganz klein. Ich war so unglücklich“, sagte die Ehefrau von Bushido im Podcast. Das Geld für eine Brustvergrößerung mit Implantaten hätte sie damals nicht gehabt. Doch da kam ihr ihre berühmte Schwester zu Hilfe.