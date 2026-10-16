Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwester gab Geld

Ferchichi: „Sarah hat mir meine Brüste spendiert“

Society International
16.10.2026 16:00
Anna-Maria Ferchichi hat eine berühmte Schwester: Die deutsche Popsängerin Sarah Connor! Diese ...
Anna-Maria Ferchichi hat eine berühmte Schwester: Die deutsche Popsängerin Sarah Connor! Diese schenkte ihr vor mehr als 20 Jahren Geld für eine Brust-Operation.(Bild: Krone-Collage/Viennareport, AFP/POOL/Sebastian Gollnow)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weil sich Anna-Maria Ferchichi, die Ehefrau von Rapper Bushido, mit Anfang 20 keine Brust-OP leisten konnte, gab ihr Schwester Sarah Connor kurzerhand das Geld dafür. Das gab die 44-Jährige jetzt im RTL+-Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ zu.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Anna-Maria Ferchichi ist seit 2012 mit dem deutschen Rapper Bushido verheiratet. Gemeinsam hat das Paar sieben Kinder, einen weiteren Sohn hat sie aus einer früheren Beziehung. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes war Anna-Maria Ferchichi kreuzunglücklich, denn: Ihr Körper hätte sich durch Schwangerschaft und Geburt verändert, ihre Brüste seien winzig klein gewesen. „Ich hatte einfach gar keinen Busen. Ganz, ganz klein. Ich war so unglücklich“, sagte die Ehefrau von Bushido im Podcast. Das Geld für eine Brustvergrößerung mit Implantaten hätte sie damals nicht gehabt. Doch da kam ihr ihre berühmte Schwester zu Hilfe.

Ferchichis Schwester ist niemand Geringere als Popsängerin Sarah Connor!
Ferchichis Schwester ist niemand Geringere als Popsängerin Sarah Connor!(Bild: APA-Images / dpa / Fabian Sommer)

Ihre Schwester Sarah Connor, die Anfang der 2000er-Jahre ihr Debüt als Sängerin feierte, hatte zu dem Zeitpunkt das nötige Kleingeld und zahlte ihrer Schwester kurzerhand die gewünschte Brust-Operation. „Sarah hat mir meine ersten Brüste spendiert. Ich hätte das gar nicht bezahlen können.“ Und so kam es zur Wunsch-OP, obwohl sich Ferchichis damaliger Partner strikt dagegen gewehrt hatte. Laut Anna-Maria habe er sogar gesagt, Silikonbrüste wären für ihn ein Scheidungsgrund.

„Bisschen groß geraten“
Im Podcast gab sie aber auch zu, dass sie heute sogar überlegt, die Brüste wieder verkleinern zu lassen. Sie sagte: „Die sind ein bisschen groß geraten. Das war wirklich keine Absicht.“

Auch auf Instagram veröffentlichte die 44-Jährige Anfang Oktober einen Post mit der Überlegung, die Brüste verkleinern lassen zu wollen. Darin hatte sie zwei Fotos eingeblendet, eines, auf dem Sie Körbchengröße Doppel-D trägt, und eines, auf dem sie mit einem B-Körbchen zu sehen ist. In der Bildunterschrift äußerte sie Bedenken rund um die Brustverkleinerung, sie sei sich nicht sicher, ob sie sich nach so langer Zeit dann in einem „neuen Körper“ wohlfühle. Zudem bereite es ihr Sorge, dass die OP wieder mit Risiken und Narben einhergehe.

Hier sehen Sie das Instagram-Posting von Anna-Maria Ferchichi, in welchem sie ihren Gedanken rund um eine geplante Brustverkleinerung freien Lauf lässt: 

Ob kleiner oder gleich, sicher ist, dass bei Anna-Maria Ferchichi ohnehin ein Implantatwechsel ansteht. Wie sich die 44-Jährige letztlich entscheidet, bleibt noch offen. 

Großfamilie Lewe
Popsängerin Sarah Connor und die Ehefrau von Bushido sind leibliche Schwestern und trugen früher den Familiennamen „Lewe“. Sarah Connor ist das älteste Kind ihrer Mutter Soraya und hat sieben Geschwister: Ihre Schwestern Anna-Maria Ferchichi, Marisa Lewe, Lulu Lewe und Valentina Lewe sowie den Bruder Robin Lewe. 

Lesen Sie auch:
Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind seit 2012 verheiratet.
Offene Ehe?
Anna-Maria Ferchichi spricht Klartext über Gerücht
25.02.2025

Im Jahr 2008 bekam ihre Mutter nochmal die Zwillinge Mick und Lex. Anna-Maria Ferchichi lebt den Traum der Großfamilie weiter, denn immerhin ist sie Mama von acht Kindern, wovon zwei Kinder Zwillinge und drei Kinder sogar Drillinge sind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
16.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.402 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.145 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Society International
Comedian Paul Panzer trauert um seine Ehefrau
85.899 mal gelesen
Paul Panzer trauert um seine Ehefrau, die „Liebe seines Lebens“, wie er jetzt öffentlich machte.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1039 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Society International
Schwester gab Geld
Ferchichi: „Sarah hat mir meine Brüste spendiert“
Großer Abschied im TV
Jasmin Wagner macht Schluss mit Blümchen!
„Bin nicht Rocky“
Stallone: Warum ihm „Tulsa King“ so nahegeht
Schock für Sänger!
Pietro Lombardi hat nur noch 40 Prozent Sehkraft
Und ER spielt Xaden
Diese Promi-Tochter wird zur „Fourth Wing“-Violet
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf