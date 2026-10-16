Ferchichi: „Sarah hat mir meine Brüste spendiert“

Weil sich Anna-Maria Ferchichi, die Ehefrau von Rapper Bushido, mit Anfang 20 keine Brust-OP leisten konnte, gab ihr Schwester Sarah Connor kurzerhand das Geld dafür. Das gab die 44-Jährige jetzt im RTL+-Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ zu.
Anna-Maria Ferchichi ist seit 2012 mit dem deutschen Rapper Bushido verheiratet. Gemeinsam hat das Paar sieben Kinder, einen weiteren Sohn hat sie aus einer früheren Beziehung. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes war Anna-Maria Ferchichi kreuzunglücklich, denn: Ihr Körper hätte sich durch Schwangerschaft und Geburt verändert, ihre Brüste seien winzig klein gewesen. „Ich hatte einfach gar keinen Busen. Ganz, ganz klein. Ich war so unglücklich“, sagte die Ehefrau von Bushido im Podcast. Das Geld für eine Brustvergrößerung mit Implantaten hätte sie damals nicht gehabt. Doch da kam ihr ihre berühmte Schwester zu Hilfe.
Ihre Schwester Sarah Connor, die Anfang der 2000er-Jahre ihr Debüt als Sängerin feierte, hatte zu dem Zeitpunkt das nötige Kleingeld und zahlte ihrer Schwester kurzerhand die gewünschte Brust-Operation. „Sarah hat mir meine ersten Brüste spendiert. Ich hätte das gar nicht bezahlen können.“ Und so kam es zur Wunsch-OP, obwohl sich Ferchichis damaliger Partner strikt dagegen gewehrt hatte. Laut Anna-Maria habe er sogar gesagt, Silikonbrüste wären für ihn ein Scheidungsgrund.
„Bisschen groß geraten“
Im Podcast gab sie aber auch zu, dass sie heute sogar überlegt, die Brüste wieder verkleinern zu lassen. Sie sagte: „Die sind ein bisschen groß geraten. Das war wirklich keine Absicht.“
Auch auf Instagram veröffentlichte die 44-Jährige Anfang Oktober einen Post mit der Überlegung, die Brüste verkleinern lassen zu wollen. Darin hatte sie zwei Fotos eingeblendet, eines, auf dem Sie Körbchengröße Doppel-D trägt, und eines, auf dem sie mit einem B-Körbchen zu sehen ist. In der Bildunterschrift äußerte sie Bedenken rund um die Brustverkleinerung, sie sei sich nicht sicher, ob sie sich nach so langer Zeit dann in einem „neuen Körper“ wohlfühle. Zudem bereite es ihr Sorge, dass die OP wieder mit Risiken und Narben einhergehe.
Hier sehen Sie das Instagram-Posting von Anna-Maria Ferchichi, in welchem sie ihren Gedanken rund um eine geplante Brustverkleinerung freien Lauf lässt:
Ob kleiner oder gleich, sicher ist, dass bei Anna-Maria Ferchichi ohnehin ein Implantatwechsel ansteht. Wie sich die 44-Jährige letztlich entscheidet, bleibt noch offen.
Großfamilie Lewe
Popsängerin Sarah Connor und die Ehefrau von Bushido sind leibliche Schwestern und trugen früher den Familiennamen „Lewe“. Sarah Connor ist das älteste Kind ihrer Mutter Soraya und hat sieben Geschwister: Ihre Schwestern Anna-Maria Ferchichi, Marisa Lewe, Lulu Lewe und Valentina Lewe sowie den Bruder Robin Lewe.
Im Jahr 2008 bekam ihre Mutter nochmal die Zwillinge Mick und Lex. Anna-Maria Ferchichi lebt den Traum der Großfamilie weiter, denn immerhin ist sie Mama von acht Kindern, wovon zwei Kinder Zwillinge und drei Kinder sogar Drillinge sind.
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