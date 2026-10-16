18-Jähriger ohne Schein im kaputten Auto unterwegs

Am rechten Vorderreifen zeigten sich Geweberisse, durch die Windschutzscheibe zog sich ein Sprung im Sichtfeld: Mit diesem Auto war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Tulln am Donnerstag auf der B4 in Glaubendorf im Bezirk Hollabrunn unterwegs. Eine Lenkberechtigung hatte er ebenfalls nicht.