18-Jähriger ohne Schein im kaputten Auto unterwegs

Ein beschädigter Reifen, ein Sprung in der Windschutzscheibe und kein gültiger Führerschein: Bei einem 18-Jährigen im niederösterreichischen Glaubendorf hatte die Polizei gleich mehrere Gründe zur Beanstandung. Eine klinische Untersuchung wegen Drogenverdachts verweigerte der Lenker.
Am rechten Vorderreifen zeigten sich Geweberisse, durch die Windschutzscheibe zog sich ein Sprung im Sichtfeld: Mit diesem Auto war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Tulln am Donnerstag auf der B4 in Glaubendorf im Bezirk Hollabrunn unterwegs. Eine Lenkberechtigung hatte er ebenfalls nicht.
Polizisten der Inspektion Ziersdorf hatten den jungen Mann gegen 18.30 Uhr zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Wegen der festgestellten Schäden war für das Auto die Fahrt zu Ende. Die Beamten nahmen die Kennzeichentafeln wegen mangelnder Verkehrs- und Betriebssicherheit vorläufig ab.
Auch Verdacht auf Drogenbeeinträchtigung
Beim Lenker bestand zudem der Verdacht einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Die deshalb verlangte klinische Untersuchung verweigerte der 18-Jährige. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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