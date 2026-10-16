Drama am Hochschwab: Wanderin tödlich verunglückt

Angehörige der Bergsteigerin alarmierten die Einsatzkräfte, nachdem sie nicht von ihrer Wanderung nach Hause gekommen war. Am Freitag wurde eine großangelegte Suchaktion rund um das Gasthaus „Bodenbauer“ am Gemeindegebiet von Thörl gestartet. Enrico Radaelli, Sprecher der Bergrettung: „Insgesamt standen 70 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Bergrettung sowie Lawinen- und Suchhundestaffel seit den Vormittagstunden im Einsatz.“