Messe Oberwart: Volle Hallen sollen Kassen füllen

Von einer finanziell angeschlagenen Gesellschaft will der Bürgermeister dennoch nichts wissen. „Das ist keine kranke Gesellschaft“, betont er. Vielmehr handle es sich um einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für Oberwart, von dem zahlreiche Betriebe profitieren würden. Das Anlagevermögen beziffert Rosner mit rund acht Millionen Euro. In den vergangenen Jahren sei viel investiert worden, ohne dass die Stadt Geld zuschießen musste. „Den Steuerzahler kostet das nichts“, so der Stadtchef. Auch die bestehenden Kredite würden ordnungsgemäß bedient. Für Rosner steht daher fest: Die Messe müsse die Möglichkeit haben, ihren laufenden Betrieb eigenständig zu finanzieren.