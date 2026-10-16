Schönborn löst mit Bibel Alarm am Flughafen aus

„Die KI meldet das!“

„Alle drei Male betraf das Warnsignal die Bibel, die ich mithatte. Verwundert habe ich das Kontrollpersonal gefragt, wie das möglich sei. Die Auskunft: Die KI meldet das!“ Für den 81-Jährigen Anlass, grundsätzliche Fragen zum Einsatz Künstlicher Intelligenz zu stellen: „Verlassen wir uns nicht allzu leichtgläubig auf die KI? Lässt sie sich jemals wieder eindämmen?“



Die wiederholten Warnmeldungen hätten ihn stutzig gemacht, so Schönborn. „Im Gespräch meinte ein Mitarbeiter humorvoll: ,Vielleicht sieht die KI in der Bibel gefährlichen Sprengstoff‘.“ Ob und wie die KI tatsächlich für die Warnmeldungen verantwortlich war, geht aus Schönborns Schilderung jedoch nicht näher hervor.