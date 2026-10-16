Erste Fotos von Papst Leo nach der Operation

Anzeichen für Südamerikareise

Unterdessen gibt es gewisse Anzeichen, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche die Absicht hat, seine geplante Südamerikareise anzutreten. Freitagmittag wurde im vatikanischen Pressezentrum die Liste der gut 80 Journalisten ausgehängt, die sich um die Begleitung im Papstflieger beworben hatten. Auf dem Reiseprogramm stehen vom 6. bis 17. November die Länder Uruguay, Argentinien und Peru. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher jedoch nicht.