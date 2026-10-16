Auf Genesungskurs
Erste Fotos von Papst Leo nach der Operation
Papst Leo befindet sich nach seiner Krebsoperation offenbar weiter auf Genesungskurs. Auf zwei Fotos, die der Vatikan am Freitag veröffentlichte, ist zu sehen, wie Leo XIV. eine Messe feiert. „Der Papst ist guter Laune und arbeitet“, sagte Vatikansprecher Matteo Bruni.
Die Bilder zeigen den Papst im grünen Messgewand, wie er hinter dem Altar steht und die Hostie hochhält. Anzeichen einer schweren Erkrankung sind ihm nicht anzusehen. Im Hintergrund steht Leos Privatsekretär Edgard Iván Rimaycuna Inga. Die Messe fand in einem eigens als Kapelle hergerichteten Raum im zehnten Stock des römischen Gemelli-Krankenhauses statt.
Das Kirchenoberhaupt werde Sonntagmittag wie üblich das Angelus-Gebet halten, erklärte Bruni. Ob Leo dies wieder von seinem Arbeitszimmer im Apostolischen Palast hoch über dem Petersplatz oder noch im Gemelli-Spital tun werde, sei noch offen.
Der 71-Jährige befindet sich seit Dienstag in der römischen Gemelli-Klinik, wo ihm der rechte untere Lungenlappen entfernt wurde, in dem sich ein bösartiger Tumor befand. Seine behandelnden Ärzte sprachen zuletzt von einem regulären postoperativen Verlauf mit Werten im Normbereich.
Leo erholt sich gut
Am Freitag teilte der Vatikan mit, erneute Blutuntersuchungen sowie eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs hätten eine stetige Besserung des Allgemeinzustands von Papst Leo XIV. bestätigt. „Der postoperative Genesungsprozess ermöglicht es ihm, die gewohnten täglichen Aktivitäten völlig selbstständig auszuführen“, sagten die behandelnden Ärzte des Papstes, Luigi Carbone und Stefano Margaritora. Ebenso sei die Physiotherapie zur Unterstützung der Atmung fortgesetzt worden. Weitere Informationen über den Zustand des Papstes sollen am Samstag bekanntgegeben werden.
Dankte Ärzten in der Predigt
An der Messe nahmen ärztliches und pflegerisches Personal der Klinik sowie Sicherheitskräfte der vatikanischen Gendarmerie teil. In seiner Predigt dankte der Heilige Vater dem gesamten Personal – Ärzten, Pflegekräften und Hilfspersonal – für den täglichen Einsatz für die Kranken. Ganz besonders dankte er für alles, was sie für ihn getan haben und weiterhin tun.
Anzeichen für Südamerikareise
Unterdessen gibt es gewisse Anzeichen, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche die Absicht hat, seine geplante Südamerikareise anzutreten. Freitagmittag wurde im vatikanischen Pressezentrum die Liste der gut 80 Journalisten ausgehängt, die sich um die Begleitung im Papstflieger beworben hatten. Auf dem Reiseprogramm stehen vom 6. bis 17. November die Länder Uruguay, Argentinien und Peru. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher jedoch nicht.
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