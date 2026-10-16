Futsal-Klub in Not! Stella Rossa sucht Partner

Tradition wird beim Futsal-Klub Stella Rossa ganz groß geschrieben. Der Verein blickt auf eine lange Geschichte mit vielen Erfolgen zurück. Trotzdem wird es wirtschaftlich gesehen wieder keine einfache Saison für die Wiener. Im krone.tv-Sport-Talk spricht Trainer Aleks Ristovski über die aktuelle Lage und Wünsche für die nähere Zukunft.