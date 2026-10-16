Nach jahrelangem Streit: Ski-Ass darf sich freuen!

Jetzt darf er sich über einen Sieg freuen – denn die umstrittene Regelung ist gefallen. Eine „Win-win-Situation“, wie Norwegens Alpin-Direktor Claus Ryste betont: „Innerhalb des Teams hat jeder, unabhängig davon, ob ihn Red Bull unter Vertrag nimmt oder nicht, die Möglichkeit, seinen Helm an andere Sponsoren zu verkaufen.“