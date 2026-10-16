Plasser & Theurer baute Werk um 60 Millionen Euro

„Eisenbahnbranche erlebt Renaissance“

Grund für den Ausbau ist die gute Auftragslage. Das neue Werk ist bereits jetzt bis Ende 2027 voll ausgelastet. „Die Eisenbahnbranche erlebt weltweit eine Renaissance. Davon profitieren natürlich auch wir“, sagt Johannes Max-Theurer, CEO des Familienunternehmens. Gleichzeitig müsse die Produktion effizienter werden, denn der globale Wettbewerb – Plasser & Theurer exportiert 93 Prozent seiner Maschinen – werde durch „Billiganbieter aus subventionierten Volkswirtschaften“ immer schärfer. Max-Theurer plädiert für weniger Bürokratie und niedrigere Energiekosten, sagt aber auch: „Wir glauben an den Standort Österreich.“