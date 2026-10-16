Plasser & Theurer baute Werk um 60 Millionen Euro

Der Gleisbaumaschinen-Hersteller Plasser & Theurer hat in Linz um 60 Millionen Euro ein neues Werk errichtet, 80 Arbeitsplätze entstehen dadurch. Die Auftragslage in der Bahnbranche ist gut, die globale Konkurrenz groß.
Es ist die größte Einzelinvestition in der 73-jährigen Firmengeschichte von Plasser & Theurer: Der Hersteller von Gleisbaumaschinen hat in Linz – gegenüber des bereits bestehenden Standortes beim Hafen – um 60 Millionen Euro ein neues Werk errichtet. Am Freitag wurde es offiziell eröffnet.
In der 12.000 Quadratmeter großen Halle können nun sowohl die Endmontage als auch die Inbetriebnahme der Maschinen für den Gleisbau unter einem Dach erledigt werden. Derzeit wird das Werk schrittweise hochgefahren. Dadurch entstehen 80 neue Arbeitsplätze. Bis Jahresende sollen im neuen Werk dann in Summe 180 Beschäftigte arbeiten. In ganz Österreich hat Plasser & Theurer 2200 Mitarbeiter.
„Eisenbahnbranche erlebt Renaissance“
Grund für den Ausbau ist die gute Auftragslage. Das neue Werk ist bereits jetzt bis Ende 2027 voll ausgelastet. „Die Eisenbahnbranche erlebt weltweit eine Renaissance. Davon profitieren natürlich auch wir“, sagt Johannes Max-Theurer, CEO des Familienunternehmens. Gleichzeitig müsse die Produktion effizienter werden, denn der globale Wettbewerb – Plasser & Theurer exportiert 93 Prozent seiner Maschinen – werde durch „Billiganbieter aus subventionierten Volkswirtschaften“ immer schärfer. Max-Theurer plädiert für weniger Bürokratie und niedrigere Energiekosten, sagt aber auch: „Wir glauben an den Standort Österreich.“
Das Familienunternehmen setzte im Jahr 2023 nach einem Rekordverlust den Sparstift an, ist aber inzwischen wieder auf Wachstumskurs. Im Vorjahr stieg der Umsatz um 56 Prozent auf 731 Millionen Euro.
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