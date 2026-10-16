Insasse bei Unfall aus Auto geschleudert – tot

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag bei Oberschützen im Burgenland gekommen. Eine Person wurde aus dem Auto geschleudert – für sie kam jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.
Das Auto kam aus unbekannter Ursache bei Oberschützen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete schließlich in einem Waldstück. Eine Person wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.
Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen und mussten von den Einsatzkräften aus dem völlig zerstörten Pkw geborgen werden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.
Drohne im Einsatz
Weil noch eine weitere Person als vermisst vermutet wurde, kam auch die Drohne aus Pinkafeld zum Einsatz. Neben Feuerwehr und Rettung waren auch Polizei und Notarzthubschrauber im Einsatz. Der genaue Unfallhergang stand gestern noch nicht fest.
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