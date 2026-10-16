Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“ hilft

Nach Krebs-Schock jetzt auch noch den Job verloren

Burgenland
16.10.2026 11:00
Die Solidarität mit der schwer kranken Vanessa Kaufmann und ihrer Familie ist groß. ...
Die Solidarität mit der schwer kranken Vanessa Kaufmann und ihrer Familie ist groß. Bürgermeister Franz Pelzmann und Verena Dunst mit Vanessa und Manuel Kaufmann.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Während Vanessa Kaufmann weiter gegen den Krebs kämpft, folgt der nächste Schicksalsschlag: Ihr Mann wurde gekündigt. Deshalb bittet „Krone hilft“ weiterhin um Spenden. Jeder Euro schenkt der Familie ein Stück Sicherheit in einer Zeit, in der die Angst um die Gesundheit ohnehin alles überschattet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Seit die „Krone“ über das Schicksal der zweifachen Mutter Vanessa Kaufmann aus Bocksdorf berichtet hat, erfährt die junge Familie eine Welle der Solidarität. Für jede Spende und jede helfende Hand sind Vanessa und ihr Mann Manuel unendlich dankbar. Doch die Sorgen werden nicht weniger. Im Gegenteil.

Denn jetzt hat auch noch der Familienvater seinen Job als Mechaniker verloren. Weil er sich um seine krebskranke Frau und die beiden kleinen Kinder im Alter von zwei und drei Jahren kümmern muss, steht die Familie plötzlich ohne sein Einkommen da.

Lesen Sie auch:
„Krone hilft“ möchte Vanessa, Manuel und ihren beiden Kindern, Mirabella (2) und Emilio (3), in ...
Die „Krone“ hilft
Junge Mama kämpft gegen Krebs und Geldsorgen
20.09.2026

Dabei hatte Vanessa gehofft, nach ihrer Operation am 1. Oktober zumindest ein wenig aufatmen zu können. Den Eingriff hat die 28-Jährige zwar gut überstanden, doch das Ergebnis der Biopsie war ein neuer Schock: Der Krebs ist rasch gewachsen und hat bereits Metastasen gebildet. Die Nachricht hat die junge Mutter psychisch schwer getroffen. Trotzdem kämpft sie weiter. Im Dezember steht eine Radiojodtherapie bevor. Erst danach wird entschieden, wie es weitergeht und ob auch eine Chemotherapie notwendig ist.

Hilfe in schwerer Zeit
Zumindest im Alltag bekommt die Familie nun weitere Unterstützung. Der Solidaritätsfonds der SPÖ Bocksdorf übernimmt die Kosten für eine Haushaltshilfe. Auch Landtagspräsidentin a.D. Verena Dunst steht der Familie zur Seite, hilft bei Behördenwegen und organisiert Sachspenden und Kleidung für die Kinder.

So können Sie helfen

Kontoinhaber: Verein „Krone-Leser helfen“

 Spendenkonto: Raiffeisenlandesbank Burgenland

IBAN: AT81 3300 0000 0118 7210

Kennwort: Vanessa

Doch die finanzielle Not bleibt groß. Allein der Kredit für das knapp 100 Jahre alte Haus verschlingt monatlich rund 1500 Euro. Dazu kommt ein massiver Wasserschaden, dessen Sanierung sich die Familie nicht leisten kann. Das gesamte Ersparte steckt bereits in der Renovierung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.10.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
8° / 17°
Symbol heiter
Güssing
8° / 17°
Symbol heiter
Mattersburg
7° / 18°
Symbol heiter
Neusiedl am See
8° / 18°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
7° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.397 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
116.428 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
88.205 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1030 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Burgenland
Rot-Goldene Traube
Die Top-100-Weine des Burgenlandes auf einen Blick
Sparmaßnahmen
Ein Jahr Wartezeit auf Termin bei Bezirksgericht
Pferde gerettet
Neues Zuhause für „Verena“ und „Hans Peterle“
Parteitag der FPÖ
Freiheitliche bangen im Burgenland um Sicherheit
Fokus auf Zukunft
Jaksch: „Schluss mit Stillstand – mein Plan steht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf