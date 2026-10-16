Nach Krebs-Schock jetzt auch noch den Job verloren

Dabei hatte Vanessa gehofft, nach ihrer Operation am 1. Oktober zumindest ein wenig aufatmen zu können. Den Eingriff hat die 28-Jährige zwar gut überstanden, doch das Ergebnis der Biopsie war ein neuer Schock: Der Krebs ist rasch gewachsen und hat bereits Metastasen gebildet. Die Nachricht hat die junge Mutter psychisch schwer getroffen. Trotzdem kämpft sie weiter. Im Dezember steht eine Radiojodtherapie bevor. Erst danach wird entschieden, wie es weitergeht und ob auch eine Chemotherapie notwendig ist.