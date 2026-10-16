Vermisstes Schaf bringt gesundes Lamm zur Welt

Ruhiger Rückzugsort

Am Donnerstagabend folgte das glückliche Ende der Geschichte: Der Bauer entdeckte das Engadinerschaf wohlauf in einem Waldstück. Das Tier hatte sich offenbar ganz bewusst von seiner Herde getrennt und im Dickicht innerhalb des Geheges ein ruhiges Versteck gesucht. Der Grund für den heimlichen Rückzug: Die trächtige Schafdame hat im Schutz des Waldes ein munteres und gesundes Lamm zur Welt gebracht.