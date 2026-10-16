Vermisstes Schaf bringt gesundes Lamm zur Welt

Großes Aufatmen und doppeltes Glück bei einem St. Galler Landwirt in der Schweiz: Ein seit Dienstag vermisstes Schaf ist wiederaufgetaucht. Der Grund für das spurlose Verschwinden des Tieres könnte schöner nicht sein – die Schafdame hatte sich für eine Geburt im Grünen entschieden.
Sorge und Ungewissheit quälten einen Landwirt in der benachbarten Schweiz. Nachdem er am Dienstag bemerkt hatte, dass eines seiner Tiere fehlte, verständigte er die Stadtpolizei St. Gallen. Diese startete umgehend einen Zeugenaufruf, doch die Hinweise auf den Verbleib des braunen Schafs blieben aus.
Ruhiger Rückzugsort
Am Donnerstagabend folgte das glückliche Ende der Geschichte: Der Bauer entdeckte das Engadinerschaf wohlauf in einem Waldstück. Das Tier hatte sich offenbar ganz bewusst von seiner Herde getrennt und im Dickicht innerhalb des Geheges ein ruhiges Versteck gesucht. Der Grund für den heimlichen Rückzug: Die trächtige Schafdame hat im Schutz des Waldes ein munteres und gesundes Lamm zur Welt gebracht.
Sowohl die frischgebackene Schafmutter als auch ihr Neugeborenes sind wohlauf und haben den Ausflug in die Natur bestens überstanden. Der erleichterte Landwirt konnte das kleine Mutter-Kind-Gespann noch am selben Abend sicher zurück auf den heimischen Hof bringen, wo sich die beiden nun von ihrem Abenteuer erholen.
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