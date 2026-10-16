Arbeiten an Batterie enden mit wildem Stromschlag

Arbeiten an der Batterie bei der hauseigenen PV-Anlage wurden einem Tiroler (56) im Bezirk Innsbruck-Land zum Verhängnis. Der Mann geriet plötzlich in den Stromkreis und erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarztheli war gefordert.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr. In Leutasch führte der 56-Jährige an der Batterie der hauseigenen PV-Anlage Arbeiten durch. „Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Stromkreis der Anlage“, heißt es von der Polizei.
Notarztheli im Einsatz
Folglich erlitt der Tiroler einen starken Stromschlag, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Notarzthubschrauber musste ausrücken. Dieser flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus nach Murnau in Deutschland.
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