Arbeiten an Batterie enden mit wildem Stromschlag

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr. In Leutasch führte der 56-Jährige an der Batterie der hauseigenen PV-Anlage Arbeiten durch. „Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Stromkreis der Anlage“, heißt es von der Polizei.