Buckelwal springt aus Wasser und kracht gegen Boot

Motor wurde abgestellt

Nur kurze Zeit später erspähte das Team wirklich einen Buckelwal. Da er sich in der Nähe des Bootes aufhielt, stellten die Männer eigenen Angaben zufolge vorsichtshalber den Motor ab. Sonst können sich die Tiere am Propeller verletzen. Der Neffe richtete seine Kamera auf den riesigen Meeressäuger. Der plötzlich aus dem Wasser sprang und mit voller Wucht gegen ein Fischerboot prallte.