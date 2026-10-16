War wohl hungrig
Buckelwal springt aus Wasser und kracht gegen Boot
Ein spektakuläres Video verbreitet sich derzeit in Windeseile im Netz. Vor Long Island, Bundesstaat New York, kam ein Buckelwal drei Männern gefährlich nahe.
Der US-Amerikaner Steven Heid, sein Schwiegervater Steve Bashian sowie sein Neffe waren gerade beim Angeln, als sie auf einen Schwarm Atlantischer Menhaden aufmerksam wurden. Die Fische zählen zur Familie der Heringe und stehen auf dem Speiseplan von Buckelwalen.
Sofort wusste Heid, dass nun äußerste Vorsicht gefragt war. „Man muss sich von den Heringsschwärmen fernhalten, weil die Wale dort fressen, ich bin ein großer Naturschützer, deshalb bin ich immer sehr wachsam und vorsichtig“, erzählte Heid „CBS News“.
Hier geht es zu dem Video:
Motor wurde abgestellt
Nur kurze Zeit später erspähte das Team wirklich einen Buckelwal. Da er sich in der Nähe des Bootes aufhielt, stellten die Männer eigenen Angaben zufolge vorsichtshalber den Motor ab. Sonst können sich die Tiere am Propeller verletzen. Der Neffe richtete seine Kamera auf den riesigen Meeressäuger. Der plötzlich aus dem Wasser sprang und mit voller Wucht gegen ein Fischerboot prallte.
Großes Glück im Unglück
Der Zusammenstoß war derart heftig, dass das Boot kentern hätte können. „Wenn es kein großes Boot gewesen wäre, wären wir wohl im Ozean gelandet“, zitiert „CBS News“ Bashian. Glücklicherweise seien nur Teile des Wassergefährts zu Bruch gegangen.
Laut Medienberichten befand sich der Wal auf Nahrungssuche und sprang in die Luft, um zu fressen. Die drei Männer wie auch das Tier dürften mit dem Schrecken davongekommen sein.
Der Meeresbiologe und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Atlantic Marine Conservation Society, Rob DiGiovanni, lobte die Vorgangsweise der Gruppe. Es sei richtig gewesen, den Motor abzustellen und das aktive Manöver in der Nähe des Meeressäugers zu vermeiden.
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