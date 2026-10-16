ÖFB-Ass verrät: Glasner? „Weiß ja von damals, …“

„Das hat sich super ergeben“, erklärt Xaver Schlager über ein besonderes Wiedersehen auf der Insel. Denn seit einigen Wochen sind der ÖFB-Teamspieler und Trainer Oliver Glasner bei Nottingham Forest wiedervereint. Besonders für den Mittelfeldspieler eine spannende Erfahrung, wie er jetzt gegenüber „Sky Sport Austria“ verraten hat.
Nach seinem angekündigten Abschied aus Leipzig wurde lange über den neuen Verein von Xaver Schlager spekuliert. Am Ende wechselte der ÖFB-Teamspieler nach der WM zu Nottingham Forest. Wichtig war es dem Mittelfeldspieler auch einmal aus „der Komfortzone rauszugehen“, wie er jetzt verraten hat.
„Die Sprache ist ganz anders, die Kultur ganz anders. Es macht mir einfach Spaß und ich glaube, es bringt mich im Fußball weiter und auch auf der persönlichen Ebene. Genau das war mein Ziel“, zeigt sich Schlager über seine Anfangszeit in England zufrieden.
Gelingt in der Liga die Wende?
Sportlich verlief der Anfang noch nicht ganz nach Plan. Das Team unter der Leitung von Trainer Oliver Glasner hat nach sechs Spieltagen lediglich fünf Punkte am Konto und muss sich vorerst am Tabellenkeller orientieren. Schlager selbst bleibt aber optimistisch: „Wir sind am Anfang einer Reise. Es ist wichtig, dass wir auf die Leistung schauen, dass wir stabil werden, dass wir stabile Leistungen über mehrere Wochen zeigen, dass es keine großen Schwankungen gibt.“
In Trainer Glasner hat er ohnehin großes Vertrauen: „Ich weiß ja von damals, wie er arbeitet. Mir hat das damals schon sehr gefallen und wir waren auch damals mit Wolfsburg sehr erfolgreich und deswegen hat das super gepasst“, so der 29-Jährige, der auch selbst seinen Teil zur sportlichen Wende beitragen möchte: „Ich werde alles geben. Wenn ich spiele, ist es wichtig, dass ich Spaß habe und meine Leistung stabil wird.“
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