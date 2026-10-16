ÖFB-Ass verrät: Glasner? „Weiß ja von damals, …“

Gelingt in der Liga die Wende?

Sportlich verlief der Anfang noch nicht ganz nach Plan. Das Team unter der Leitung von Trainer Oliver Glasner hat nach sechs Spieltagen lediglich fünf Punkte am Konto und muss sich vorerst am Tabellenkeller orientieren. Schlager selbst bleibt aber optimistisch: „Wir sind am Anfang einer Reise. Es ist wichtig, dass wir auf die Leistung schauen, dass wir stabil werden, dass wir stabile Leistungen über mehrere Wochen zeigen, dass es keine großen Schwankungen gibt.“