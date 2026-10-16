Wirbel um OP-Termine: Ärzte und Spitäler reagieren

Nachdem am Donnerstag die Arbeiterkammer OÖ, wie berichtet, über eine IHS-Studie informiert hatte, laut der Patienten angeboten wurde, durch eine Zahlung die Wartedauer auf eine Operation zu verkürzen, gingen die Wogen hoch. Ärztekammerpräsidentin Silke Haim versucht, die Situation zu entschärfen und erklärt das Vorgehen.