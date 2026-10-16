Brooks Nader verwandelt sich in Pam-Anderson-Klon

Wegen ihrer Rolle in dem Remake von „Baywatch“ wird Brooks Nader ja schon länger als Pamela Anderson 2.0 gefeiert. Jetzt bewies die Blondine, dass sie dieser Ehre auch gerecht werden kann – und zeigte sich in einem aufregenden Leder-Look, der eine Hommage an einen Kult-Style der heute 59-Jährigen ist!
Wow, ziemlich heiß! Fans von Pamela Anderson werden bei diesem Anblick von Brooks Nader wohl ein Déjà-vu erleben.
Rutsch rüber, Pam!
Denn wie die einstige Hollywood-Sexbombe im Kult-Streifen „Barb Wire“ präsentierte sich die neue „Baywatch“-Sirene nun in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Korsage-Top, in schwarzen Leggings und mit High-Heel-Stiefeln und schwarzen, langen Handschuhen.
Ein Look, bei dem sich in Cannes dieser Tage wohl so mancher ein zweites Mal umdrehte und der auch „Baywatch“-Co-Star Stephen Amell ein Lächeln aufs Gesicht zauberte.
Mit ihm war Nader an die Côte d‘Azur gereist, um das Reboot von „Baywatch“ zu bewerben. Die erste Staffel startet in den USA Anfang des Jahres, diese Woche wurde zudem der erste Trailer veröffentlicht.
Fans zerreißen „Baywatch“-Trailer
Ob es noch weitere Staffeln geben wird, ist bislang nicht bekannt. Im Netz fielen die Reaktionen vorerst jedenfalls gemischt aus.
Während einige Fans sich freuen, endlich wieder mit den Rettungsschwimmern von Malibu mitfiebern zu können, ätzten andere, die ersten Szenen erinnerten sie an einen „Hallmark-Streifen“, in dem „TikToker, ein Model und eine Ex-Gymnastin, die nicht schauspielern können“, mitspielen.
Und Brooks Nader? Die lächelt die Sticheleien im Netz einfach weg und macht einfach das, was sie am besten kann: dafür sorgen, dass die Fans bei ihrem Anblick ordentlich Herzrasen bekommen ...
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