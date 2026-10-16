Brooks Nader verwandelt sich in Pam-Anderson-Klon

Wegen ihrer Rolle in dem Remake von „Baywatch“ wird Brooks Nader ja schon länger als Pamela Anderson 2.0 gefeiert. Jetzt bewies die Blondine, dass sie dieser Ehre auch gerecht werden kann – und zeigte sich in einem aufregenden Leder-Look, der eine Hommage an einen Kult-Style der heute 59-Jährigen ist!