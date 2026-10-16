Schock in Mailand: Deutsche Studentin vergewaltigt

Ermittler suchen nach den Tätern

Die Studentin könnte zumindest einen der beiden Männer bereits während ihres Lokalbesuchs kennengelernt haben. Ob sie anschließend verfolgt wurde oder den mutmaßlichen Tätern erst auf der Straße begegnete, ist noch unklar. Die Frau soll die beiden Männer als vermutlich nordafrikanischer Herkunft beschrieben haben. Eine gesicherte Identifizierung der Verdächtigen liegt damit nicht vor. Auch der genaue Ablauf der Tat muss erst rekonstruiert werden.