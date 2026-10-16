Horror am Heimweg
Schock in Mailand: Deutsche Studentin vergewaltigt
Ein Abend mit Freunden, der Heimweg zum Studentenwohnheim – und plötzlich soll eine junge Frau von zwei Männern überfallen und sexuell missbraucht worden sein. Eine 21-jährige Deutsche, die im Rahmen des Erasmus-Programms in Mailand studiert, suchte nach dem mutmaßlichen Angriff völlig aufgelöst Hilfe bei zwei Touristen. Die Täter sind auf der Flucht.
Wie die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet, ereignete sich der mutmaßliche Übergriff in der Nacht auf Donnerstag im Umfeld des Mailänder Viertels NoLo. Die Studentin war demnach nach einem Abend in einem Lokal auf dem Weg zurück zu ihrer Unterkunft, als sie in der Via Crespi von zwei Männern attackiert worden sein soll.
Opfer bat Passanten um Hilfe
Nach ihrer Schilderung hätten die beiden Personen sie von hinten angegriffen, festgehalten und daran gehindert, sich zu befreien. Anschließend sollen sie die junge Frau auf offener Straße sexuell missbraucht haben. Erst nachdem die mutmaßlichen Täter geflüchtet waren, konnte sie sich entfernen und Hilfe suchen.
Gegen 4.50 Uhr traf die 21-Jährige nahe dem Trotter-Park auf zwei italienische Touristen, die gerade auf dem Rückweg zu ihrem Hotel waren. Unter Schock habe sie ihnen auf Englisch erzählt, was ihr widerfahren sei. „Zwei Männer haben mich von hinten angegriffen und vergewaltigt“, soll sie den beiden gesagt haben.
Die Männer verständigten die Einsatzkräfte – die junge Frau wurde zunächst medizinisch versorgt und anschließend in das auf die Betreuung von Opfern sexueller Gewalt spezialisierte Zentrum der Mailänder Klinik Mangiagalli gebracht. Dort erhielt sie auch psychologische Unterstützung.
Ermittler suchen nach den Tätern
Die Studentin könnte zumindest einen der beiden Männer bereits während ihres Lokalbesuchs kennengelernt haben. Ob sie anschließend verfolgt wurde oder den mutmaßlichen Tätern erst auf der Straße begegnete, ist noch unklar. Die Frau soll die beiden Männer als vermutlich nordafrikanischer Herkunft beschrieben haben. Eine gesicherte Identifizierung der Verdächtigen liegt damit nicht vor. Auch der genaue Ablauf der Tat muss erst rekonstruiert werden.
Laut der italienischen Zeitung „Il Giorno“ sollen die Ermittler außerdem die Aussagen der beiden Touristen ausgewertet haben, die der jungen Frau unmittelbar nach dem mutmaßlichen Angriff zu Hilfe kamen. Noch ist demnach unklar, ob die beiden Zeugen die mutmaßlichen Täter bei ihrer Flucht gesehen haben.
Überwachungskameras im Fokus
Die Carabinieri versuchen nun, weitere Hinweise auf die Verdächtigen zu finden. Dafür sollen Aufnahmen öffentlicher und privater Überwachungskameras aus dem Bereich der Via Crespi und der Via Giacosa ausgewertet werden.
Auch Kameras entlang möglicher Fluchtrouten könnten für die Ermittlungen wichtig sein. Zusätzlich wollen die Ermittler Mobilfunkdaten aus dem betroffenen Gebiet untersuchen. Damit soll der mutmaßliche Tatablauf genauer eingegrenzt werden.
Die Erinnerungen der 21-Jährigen seien nach ersten Berichten durch den Schock und den Alkoholkonsum während der Nacht beeinträchtigt gewesen. Ihre Angaben sollen daher weiter überprüft und vervollständigt werden. Die Ermittlungen laufen, die mutmaßlichen Täter sind bislang nicht gefasst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.