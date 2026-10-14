Wachstumsschub: So hoch ist der Mont Blanc jetzt

Eis- und Schneeschicht variiert

Die Gesteinsspitze des Berges liegt ungefähr 4792 Meter über dem Meeresspiegel, aber die Höhe der Eis- und Schneeschicht darauf variiert abhängig von Wind und Wetter von Jahr zu Jahr. 2023 war der Mont Blanc um etwa zwei Meter im Vergleich zur vorherigen Messung 2021 geschrumpft. Dass die Größenangabe oft auf 4810 Meter gerundet wird, findet Garets angesichts der Schwankungen „nicht verkehrt“.