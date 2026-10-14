Berg in Bewegung
Wachstumsschub: So hoch ist der Mont Blanc jetzt
„Alles fließt“, behauptete bereits der griechische Philosoph Heraklit. Das gilt auch für Berge, wie Geologen am Beispiel des Mont Blanc festgestellt haben. Frankreichs höchster Gipfel ist demnach seit der letzten Messung 2023 um fast zwei Meter gewachsen.
Eine neuerliche Messung im September 2026 ergab, dass der Mont Blanc exakt 4807,47 Meter hoch ist und damit 1,88 Meter höher als vor drei Jahren.
„Der Gipfel des Mont Blanc ist ständig in Bewegung“, sagte der Chef-Vermesser des Départements Haute-Savoie, Jean des Garets, am Mittwoch. „Jede individuelle Messung hat für sich genommen keine Bedeutung.“ Vielmehr gehe es darum, über einen längeren Zeitraum Messdaten zu sammeln, die dann ausgewertet würden.
Der Mont Blanc wird seit 2001 alle zwei bis drei Jahre vermessen. Die Fachleute versprechen sich davon Erkenntnisse über die Auswirkung des globalen Klimawandels auf die Alpen.
Eis- und Schneeschicht variiert
Die Gesteinsspitze des Berges liegt ungefähr 4792 Meter über dem Meeresspiegel, aber die Höhe der Eis- und Schneeschicht darauf variiert abhängig von Wind und Wetter von Jahr zu Jahr. 2023 war der Mont Blanc um etwa zwei Meter im Vergleich zur vorherigen Messung 2021 geschrumpft. Dass die Größenangabe oft auf 4810 Meter gerundet wird, findet Garets angesichts der Schwankungen „nicht verkehrt“.
Veränderungen „nicht bedeutend“
Das neueste Messergebnis beim Mont Blanc entspricht den Experten zufolge etwa seiner Höhe Ende des 19. Jahrhunderts. Der Mont-Blanc-Gipfel verändere sich vorerst „nicht bedeutend“ unter dem Einfluss der Erderwärmung, sagte der Glaziologe Luc Moreau.
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