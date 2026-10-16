Das verlangt die Gewerkschaft für 94.000 IT-Kräfte

Am Montag starten die KV-Verhandlungen für die IT-Branche. Die Gewerkschaft GPA geht mit einer klaren Haltung ins Rennen – und hat dabei eine Branche im Rücken, die in den letzten Jahren alles andere als schlecht performt hat. Doch was heißt das konkret für die Beschäftigten? Ein Blick hinter die Kulissen eines Kollektivvertrags, der viele Besonderheiten kennt.
Es ist einer der größten Kollektivverträge Österreichs, gemessen an der Zahl der Beschäftigten: Rund 94.000 Menschen fallen unter den IT-Kollektivvertrag. Am Montag beginnen die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft GPA und der Arbeitgeberseite. Krone+ zeigt, was die Gewerkschaft für die Beschäftigen verlangt. Und diesmal gibt es auch eine ungewöhnliche Forderung – und ein kurioses Detail.
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