Das verlangt die Gewerkschaft für 94.000 IT-Kräfte

Am Montag starten die KV-Verhandlungen für die IT-Branche. Die Gewerkschaft GPA geht mit einer klaren Haltung ins Rennen – und hat dabei eine Branche im Rücken, die in den letzten Jahren alles andere als schlecht performt hat. Doch was heißt das konkret für die Beschäftigten? Ein Blick hinter die Kulissen eines Kollektivvertrags, der viele Besonderheiten kennt.