Totalschaden nach Crash mit Kuh im Bregenzerwald

Ein eher ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagmorgen in Krumbach (Vorarlberg) ereignet: Ein Autofahrer kollidierte auf der L6 mit einer Kuh, die sich zusammen mit einer Herde auf der Fahrbahn befand.
Der Pkw-Lenker war gegen 5 Uhr früh unterwegs in Richtung Langenegg, als im morgendlichen Dämmerlicht plötzlich mehrere Kühe vor ihm auf der Straße auftauchten. Ein Ausweichmanöver scheiterte, der Mann konnte den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht mehr verhindern.
Fahrer und Rind verletzt
Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Lenker leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Dornbirn gebracht. Auch das getroffene Rind wurde bei dem Unfall verletzt. Am Pkw entstand durch die Kollision Totalschaden.
Wie die Polizei mitteilte, verlief ein beim Lenker durchgeführter Atemalkoholtest negativ. Wie die Herde auf die Landesstraße gelangen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.