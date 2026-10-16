Totalschaden nach Crash mit Kuh im Bregenzerwald

Fahrer und Rind verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Lenker leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Dornbirn gebracht. Auch das getroffene Rind wurde bei dem Unfall verletzt. Am Pkw entstand durch die Kollision Totalschaden.