Landbauer fordert: „Schluss mit ÖBB-Bahnchaos“!

Milliardenschwere Investitionen – und trotzdem geht viel schief

Er kritisiert in dem Brief auch, dass trotz milliardenschwerer Investitionen die Betriebsqualität für viele Fahrgäste unbefriedigend bleibt. So sehe der ÖBB-Rahmenplan von 2027 bis 2032 ganze 19,5 Milliarden Euro für die Schieneninfrastruktur vor, davon 8,86 Milliarden Euro für Qualität und Stabilität. Allein NÖ stellt 2026 rund 114 Millionen Euro für den Schienenverkehr bereit und beteiligt sich darüber hinaus mit jährlich rund 30 Millionen Euro an nahverkehrsrelevanten Infrastrukturmaßnahmen.