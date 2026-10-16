Diese Promi-Tochter wird zur „Fourth Wing“-Violet

Schauspielerin und Model

Vor allem der 24-jährigen McGregor wurde die Leidenschaft für die Schauspielerei wohl schon in die Wiege gelegt: Sie ist die Tochter von Hollywoodstar Ewan McGregor und seiner Ehefrau Eve Mavrakis. Schon seit ihrem 16. Lebensjahr steht Esther vor der Kamera, spielte zuletzt etwa an der Seite von Nicole Kidman in „Babygirl“, aber auch im Drama „The Room Next Door“.