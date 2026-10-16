Diese Promi-Tochter wird zur „Fourth Wing“-Violet

Fans der Bestseller-Reihe von Rebecca Yarros dürfte diese Nachricht freuen: Esther McGregor, Tochter von Hollywoodstar Ewan McGregor, konnte sich die Hauptrolle in „Fourth Wing“ sichern. Neben ihr wird Emilio Sakraya zu sehen sein.
Die Romantasy-Serie „Fourth Wing“, die auf der beliebten Buchreihe von Rebecca Yarros basiert, hat ihre Hauptdarsteller gefunden. Nach wilden Fan-Spekulationen ist es nun fix: Violet Sorrengail wird von Esther McGregor gespielt, Xaden Riorson von Emilio Sakraya, wie unter anderem „Deadline“ berichtete.
Schauspielerin und Model
Vor allem der 24-jährigen McGregor wurde die Leidenschaft für die Schauspielerei wohl schon in die Wiege gelegt: Sie ist die Tochter von Hollywoodstar Ewan McGregor und seiner Ehefrau Eve Mavrakis. Schon seit ihrem 16. Lebensjahr steht Esther vor der Kamera, spielte zuletzt etwa an der Seite von Nicole Kidman in „Babygirl“, aber auch im Drama „The Room Next Door“.
Die Promi-Tochter hat neben der Schauspielerei aber noch weitere Talente: So arbeitete sie bereits als Model für Miu Miu oder Fendi und ist eine talentierte Musikerin.
Aber auch Emilio Sakraya ist längst kein Unbekannter mehr. Der 30-jährige Berliner spielte unter anderem in der Netflix-Serie „Tribes of Europa“, aber auch in der Prime-Serie „Those About to Die“. Außerdem wird er in der dritten Staffel der Netflix-Adaption von „One Piece“ zu sehen sein.
Drachen, Spannung – und jede Menge Romantik
Die „Fourth Wing“-Reihe von Rebecca Yarros spielt im Königreich Navarre und folgt der jungen Violet Sorrengail, die eigentlich Gelehrte werden wollte, aber gezwungen wird, dem gefährlichen Drachenreiter-Quadranten beizutreten. Dort muss sie nicht nur tödliche Prüfungen bestehen, sondern auch um ihr Überleben kämpfen.
Zwischen Drachen, politischen Intrigen, geheimen Verschwörungen und der komplizierten Beziehung zum mächtigen Reiter Xaden Riorson entdeckt Violet dunkle Wahrheiten über ihr Reich.
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