Forscher lösen Rätsel um 1800 km lange Mars-Wolke

Auf der Erde und anderswo bilden sich Wolken in der Regel, wenn feuchte Luft abkühlt und Wasserdampf zu flüssigen Tröpfchen oder Eiskristallen kondensiert. Dies geschieht meist durch einen Vorgang, der als heterogene Keimbildung bekannt ist und bei dem Partikel anderer „Stoffe“ in der Atmosphäre vorhanden sein müssen, an denen sich der Wasserdampf festsetzen und kondensieren kann – beispielsweise Salz, Pollen, Ruß oder Staub. Auf dem Mars wird angenommen, dass es sich dabei um Staub handelt – allerdings nicht bei der AMEC.