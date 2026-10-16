Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Exotische Physik“

Forscher lösen Rätsel um 1800 km lange Mars-Wolke

Wissen
16.10.2026 10:48
Die 1800 Kilometer lange Wolke bildet sich immer nur zu ganz bestimmten Zeiten am Hang eines ...
Die 1800 Kilometer lange Wolke bildet sich immer nur zu ganz bestimmten Zeiten am Hang eines Vulkans.(Bild: ESA/DLR/FU Berlin)
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Während des Mars-Frühlings und -Sommers bildet sich auf dem Roten Planeten jeden Morgen am Hang eines Vulkans eine 1800 Kilometer lange Wolke, die sich mittags wieder auflöst. Jetzt ist es Wissenschaftlern wohl gelungen, das ungewöhnliche Naturschauspiel zu entschlüsseln.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Westhang des 20 Kilometer hohen Vulkans Arsia Mons auf dem Mars bildet sich im Frühling und im Sommer jeden Morgen eine 1800 Kilometer lange, schlauchförmige Wolke und verschwindet mittags wieder. Bislang scheiterten meteorologische Modelle daran, die Entstehung der Arsia Mons Elongated Cloud (kurz AMEC) getauften Wolke zu erklären.

Einem Forschungsteam aus Frankreich gelang es jetzt, das Rätsel zu lösen. Demnach machen es die ungewöhnlichen Bedingungen am Arsia Mons möglich, dass sich bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondensationskeime ganz ohne Eiskristalle bilden, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt „Nature Geoscience“.

Wolke wurde erstmals 2018 gesichtet
Die Sonde „Mars Express“ hat die AMEC erstmals im Jahr 2018 entdeckt und diese wiederkehrende Wolke seitdem wiederholt beobachtet. Forscher haben ihre Entwicklung, ihre lebhafte Dynamik sowie ihr faszinierendes Verhalten untersucht und festgestellt, dass es sich um eine sogenannte orografische Wolke handelt: Eine Wolkenart, die auch auf der Erde vorkommt und entsteht, wenn Wind an der zerklüfteten Topografie eines Vulkans oder eines Berges vorbeiströmt.

Künstlerische Illustration: „Mars Express“ im Orbit um den Roten Planeten
Künstlerische Illustration: „Mars Express“ im Orbit um den Roten Planeten(Bild: ESA/ATG medialab)

Obwohl es auf den ersten Blick danach aussieht, als würde die Wolke aus Wassereis aus einem 20 Kilometer hohen Vulkan namens Arsia Mons an der Oberfläche des Roten Planeten hochsteigen, hat sie nichts mit vulkanischer Aktivität zu tun.

Taucht nur zu bestimmten Zeiten auf
Laut Angaben der europäischen Raumfahrtagentur ESA bildet sich die Mega-Wolke nur zu bestimmten Zeiten und taucht immer zur selben Zeit eines Mars-Jahres (ein solches dauert 687 Erdentage, Anm.) Sie bildet sich jeweils binnen drei Stunden am frühen Morgen, um nach wenigen Stunden wieder zu verschwinden. Nach etwa 80 Tagen ist das Phänomen vorbei und taucht erst im nächsten Mars-Jahr wieder auf.

„Exotische physikalische Phänomene“
„Um die AMEC in unseren Modellen nachzubilden, mussten wir einige exotische physikalische Phänomene einbeziehen (…) Phänomene, die zwar in Lehrbüchern behandelt werden, dort jedoch als theoretisch gelten und von denen man normalerweise annimmt, dass sie in der Natur nicht vorkommen. Sie wurden jedenfalls bisher noch nie in Aktion beobachtet“, erläutert der Hauptautor der Studie, Jorge Hernández-Bernal von der Sorbonne Université in Paris. „Sobald wir diese physikalischen Phänomene in unsere Simulationen einbezogen hatten, entstand die AMEC genau so, wie wir es uns erhofft hatten“, so der Forscher.

Lesen Sie auch:
Spektakuläre Bilder
Rover filmt „Perlmutt“-Wolken auf dem Mars
16.02.2025

Auf der Erde und anderswo bilden sich Wolken in der Regel, wenn feuchte Luft abkühlt und Wasserdampf zu flüssigen Tröpfchen oder Eiskristallen kondensiert. Dies geschieht meist durch einen Vorgang, der als heterogene Keimbildung bekannt ist und bei dem Partikel anderer „Stoffe“ in der Atmosphäre vorhanden sein müssen, an denen sich der Wasserdampf festsetzen und kondensieren kann – beispielsweise Salz, Pollen, Ruß oder Staub. Auf dem Mars wird angenommen, dass es sich dabei um Staub handelt – allerdings nicht bei der AMEC.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
16.10.2026 10:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.397 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
116.428 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
88.205 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1030 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Wissen
In 90 Kilometer Höhe
Hurrikan „Simon“ erzeugt rätselhafte Wellen
„Exotische Physik“
Forscher lösen Rätsel um 1800 km lange Mars-Wolke
Bis zu 4700 Jahre alt
Türkei: Ältestes Schiffswrack der Welt entdeckt
Experten warnen
Das sind die größten Gefahren für die Menschheit
Berg in Bewegung
Wachstumsschub: So hoch ist der Mont Blanc jetzt
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf