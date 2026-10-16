Aufregung in Tirol: Marsch aus NS-Zeit gespielt

Der Vorfall datiert auf den 4. Oktober. An diesem Tag haben die Bundesmusikkapellen Oberlangkampfen und Landl unabhängig voneinander den Standschützen-Marsch von Sepp Tanzer bei der Veranstaltung „Sterne der Blasmusik“ gespielt, wie die TT und der Kurier berichteten.

Der Marsch, der 1942 komponiert wurde, widmete Sepp Tanzer dem Gauleiter Franz Hofer. Tanzer dirigierte auch zwei Jahre davor (am 18. März 1940) beim Treffen von Hitler und Mussolini den aus Georg Fürsts stammenden „Badenweiler Marsch“.