Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 4700 Jahre alt

Türkei: Ältestes Schiffswrack der Welt entdeckt

Wissen
15.10.2026 12:37
(Bild: Türkisches Kulturministerium)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sensations-Fund vor der Küste in der Südtürkei: Archäologen haben ein Schiffswrack in rund 30 Metern Tiefe entdeckt, das das älteste der Welt sein dürfte. Viel ist von dem Fahrzeug zwar nicht mehr übrig, aber die noch erhaltene Ladung gibt Aufschluss über das Alter.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Wrack wurde nahe der Insel Kekova entdeckt, wie der Sender CNN berichtete. An Bord hatte es zahlreiche antike Vorratsgefäße – diese Amphoren konnten laut dem türkischen Kulturministerium geborgen werden.  

Schiff hatte wohl Olivenöl und/oder Wein an Bord
Die Amphoren sind etwa 4400 bis 4700 Jahre alt. Sie liefern neue Erkenntnisse über die Seefahrtsgeschichte, den Alltag der Seeleute und die damaligen Handelsbeziehungen. In den Gefäßen soll vor allem Olivenöl und Wein transportiert worden sein. 

Videoaufnahmen vom Fundort:

Eine Amphore wies dabei eine Besonderheit auf: Sie verfügt über eine Markierung und zwei Löcher. Die Forscher vermuten, dass sie zur Herstellung von Käse oder Butter diente. Der Fund könnte bedeuten, dass die Seeleute auch Ziegen auf ihren Reisen mitgenommen hatten, um während der Fahrt Milchprodukte herzustellen.

Amphoren geben Aufschluss über Alter
Die Entdeckung wurde vor rund vier Jahren gemacht, damals ging man jedoch davon aus, dass die Gefäße viel jünger seien. Doch dann fand man heraus, dass solche Amphoren auch in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten gefunden worden waren. Die älteste davon soll sich zur gleichen Zeit im Bau befunden haben, als das Schiff sank. „Diese ähnelten den Amphoren in unserem Schiffswrack“, erklärte der Leiter der Ausgrabungen, Hakan Öniz gegenüber CNN.

Auch eine Expertin im Gebiet der Amphoren wurde zu Rate gezogen – weitere Untersuchungen folgen. Das Forscherteam aus der Türkei sei jedoch „grundsätzlich zuversichtlich“, dass es sich um das älteste Schiffswrack der Welt handele. Denn auch andere Gegenstände lassen auf ein höheres Alter schließen. „Auch die Anker und andere Artefakte, die an der Schiffswrackstelle gefunden wurden, deuten auf dieselben Jahrhunderte hin“, erklärte Öniz.

Lesen Sie auch:
In mehreren Tauchgängen wurden die rostigen Eisenbarren aus dem Wasser geholt.
Krone Plus Logo
Material für Waffen
Rätsel um rostigen Schatz aus der Donau ist gelöst
21.09.2026
Wegen Rekord-Tiefstand
Heißzeit in Europa: Mammut taucht in der Donau auf
30.07.2026

Das Schiff dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge im östlichen Mittelmeerraum unterwegs gewesen sein. „Die Tatsache, dass ähnliche Beispiele in Ägypten, Troja und Kreta gefunden wurden, ist von großer Bedeutung für das Verständnis der Handelsnetzwerke, die verschiedene geografische Gebiete über Seewege miteinander verbanden“, so der Forscher. Das Schiff könnte auf dem Weg nach Troja oder Kreta unterwegs gewesen sein, als es Schiffbruch erlitt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
15.10.2026 12:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
147.778 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
132.784 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
110.636 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1085 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
867 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
686 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Wissen
Bis zu 4700 Jahre alt
Türkei: Ältestes Schiffswrack der Welt entdeckt
Experten warnen
Das sind die größten Gefahren für die Menschheit
Berg in Bewegung
Wachstumsschub: So hoch ist der Mont Blanc jetzt
5000 Fälle pro Jahr
Lungenkrebs häufigste krebsbedingte Todesursache
Krone Plus Logo
Österreichs Markt
Bei uns! Ordensfrau kämpft gegen Menschenhandel
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf