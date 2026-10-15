Türkei: Ältestes Schiffswrack der Welt entdeckt

Amphoren geben Aufschluss über Alter

Die Entdeckung wurde vor rund vier Jahren gemacht, damals ging man jedoch davon aus, dass die Gefäße viel jünger seien. Doch dann fand man heraus, dass solche Amphoren auch in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten gefunden worden waren. Die älteste davon soll sich zur gleichen Zeit im Bau befunden haben, als das Schiff sank. „Diese ähnelten den Amphoren in unserem Schiffswrack“, erklärte der Leiter der Ausgrabungen, Hakan Öniz gegenüber CNN.