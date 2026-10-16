Bayern München bangt vor Topspiel um Manuel Neuer

Der FC Bayern München bangt um Manuel Neuer: Deutschlands Top-Torhüter könnte auch das Bundesligaheimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) verpassen.
„Wir müssen heute schauen, wie er sich fühlt, und wie die Situation ist. Mehr Infos haben wir noch nicht“, sagte Trainer Vincent Kompany über den 40-jährigen Schlussmann.
Urbig lauert
Neuer hatte am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen den FC Augsburg gepatzt und das schnellste Gegentor der Bundesliga-Geschichte kassiert. Wegen Problemen am Fuß musste Neuer am Dienstag in der Champions League beim 3:3 bei Viking Stavanger pausieren. Jonas Urbig vertrat ihn wie gewohnt.
Die Pause bei Neuer, der tags zuvor noch nicht trainiert hatte, werde „nicht so lange dauern“, sagte Kompany. „Ob es morgen oder nächste Woche ist, schauen wir mal. Jetzt soll er erst einmal wieder ein besseres Gefühl bekommen und trainieren, wenn er kann.“
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