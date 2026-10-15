Das sind die größten Gefahren für die Menschheit

Jede Gefahr kostet eine Milliarde gesunde Lebensjahre

Allerdings schätzen die Experten die Wahrscheinlichkeit, dass diese Szenarien wirklich eintreten, als gering ein. Weit lebensnaher, aber trockener sind andere Punkte auf der Liste der größten Bedrohungen bis zum Jahr 2100. Kriterium der Forscher: Jede der 17 gelisteten Gefahren kostet die Menschheit mehr als eine Milliarde gesunde Lebensjahre bis 2100. Ein gesundes Lebensjahr geht durch Tod oder anteilig durch Krankheit verloren. Zum Vergleich: Die Covid-Pandemie hat die Menschheit rund 500 Millionen gesunde Lebensjahre gekostet. Darin eingerechnet sind die geschätzt über 18 Mio. Corona-Tote.