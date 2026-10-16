Sally Rooney nimmt Bücher vom britischen Markt

Gruppe darf in Großbritannien nicht unterstützt werden

Das Verbot setzt Palestine Action auf dieselbe Schwarze Liste wie die militanten Gruppen Hamas und Hisbollah. In Großbritannien ist es illegal, der Gruppe anzugehören, sie zu unterstützen oder zu finanzieren. „Infolgedessen könnte die Erfüllung von Verträgen zur Veröffentlichung meiner Arbeit im Vereinigten Königreich nun eine schwerwiegende Straftat darstellen“, erklärte die Autorin. In Rooneys Heimatland Irland ist Palestine Action nicht verboten.