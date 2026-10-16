Kann „ Straftat“ sein
Sally Rooney nimmt Bücher vom britischen Markt
Wegen ihrer Unterstützung für die im Vereinigten Königreich verbotene Aktivistengruppe Palestine Action nimmt die irische Bestsellerautorin Sally Rooney ihre Bücher vom dortigen Markt.
Die Gruppe, die auf ihrer Website das Ziel formuliert, die „weltweite Beteiligung am genozidalen Apartheid-Regime Israels“ zu beenden, war im Juli 2025 von der britischen Regierung als „terroristische Organisation“ verboten worden.
Gruppe darf in Großbritannien nicht unterstützt werden
Das Verbot setzt Palestine Action auf dieselbe Schwarze Liste wie die militanten Gruppen Hamas und Hisbollah. In Großbritannien ist es illegal, der Gruppe anzugehören, sie zu unterstützen oder zu finanzieren. „Infolgedessen könnte die Erfüllung von Verträgen zur Veröffentlichung meiner Arbeit im Vereinigten Königreich nun eine schwerwiegende Straftat darstellen“, erklärte die Autorin. In Rooneys Heimatland Irland ist Palestine Action nicht verboten.
Auslöser des Verbots der Organisation im Vereinigten Königreich waren eine Reihe aufsehenerregender Aktionen gegen den Krieg im Gazastreifen, darunter Angriffe auf Rüstungsfabriken wie den israelischen Rüstungskonzern Elbit.
Tausende demonstrierten gegen das Verbot, und Menschenrechtsorganisationen prangerten es als Kriminalisierung von Widerspruch an. Die Mitgründerin der Organisation, Huda Ammori, hat gegen das Verbot Berufung eingelegt.
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