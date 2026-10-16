Drohnen-Bremse: Jetzt wächst der Druck auf Trump

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass militärische Starlink-Empfänger an schnell fliegenden ukrainischen Drohnen zeitweise nicht mehr wie gewohnt funktionierten. Das beeinträchtigte demnach Angriffe auf russische Truppen in besetzten Gebieten sowie den Abschuss russischer Shahed-Drohnen. Am Donnerstag hieß es aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium, die Empfänger funktionierten während des Flugs wieder – allerdings nur bis zu einer Geschwindigkeit von 160 km/h.