Drohnen-Bremse: Jetzt wächst der Druck auf Trump

Ukrainische Drohnen sollen plötzlich die Kontrolle verloren haben, weil ihre Satellitenverbindung bei höherem Tempo gekappt wurde. Nun wächst in Washington der politische Druck, den Vorfall aufzuklären. Neun US-Senatoren verlangen eine Untersuchung – darunter vier Republikaner. Im Zentrum steht die Frage, ob amerikanische Regierungsvertreter von der Einschränkung wussten oder ihr sogar zugestimmt hatten.
Die Senatoren fordern in einem Schreiben an den Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums eine Untersuchung der vorübergehenden Drosselung von Starshield. Dabei handelt es sich um die militärische Funktion des Satelliteninternets Starlink. Wie der Auswärtige Ausschuss des Senats mitteilte, soll geklärt werden, ob US-Beamte die Unterbrechung genehmigten oder im Vorfeld darüber informiert waren.
Eine Störung des Systems beeinträchtige die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, warnen die Unterzeichner. Sie sehen zudem mögliche Gefahren für amerikanisches Personal im Ausland.
Drohnen verloren die Fernsteuerung
Ukrainischen Medienberichten zufolge führte Starlink-Betreiber SpaceX in der Nacht auf Mittwoch ohne Vorwarnung ein Tempolimit für die Terminals ein. Die Einschränkung soll etwas mehr als einen Tag bestanden haben. Demnach verloren Flugobjekte ihre Verbindung, sobald sie schneller als 160 km/h unterwegs waren.
Das hatte potenziell gravierende Folgen für den ukrainischen Drohnenkrieg. Weitreichende ukrainische Drohnen erreichen teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Überschritten sie das Limit, waren sie den Berichten zufolge im Blindflug unterwegs und konnten nicht mehr aus der Ferne gesteuert werden.
Bereits zuvor war bekannt geworden, dass militärische Starlink-Empfänger an schnell fliegenden ukrainischen Drohnen zeitweise nicht mehr wie gewohnt funktionierten. Das beeinträchtigte demnach Angriffe auf russische Truppen in besetzten Gebieten sowie den Abschuss russischer Shahed-Drohnen. Am Donnerstag hieß es aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium, die Empfänger funktionierten während des Flugs wieder – allerdings nur bis zu einer Geschwindigkeit von 160 km/h.
Sorge um amerikanische Diplomaten und Soldaten
Die US-Senatoren wollen nicht nur die Auswirkungen auf die Ukraine untersuchen lassen. Sie verlangen auch eine Prüfung, ob Diplomaten, Militärangehörige und Sicherheitspersonal der USA durch die Störung gefährdet wurden. Konkret soll geklärt werden, ob amerikanisches Personal während russischer Angriffe Schutzräume erreichen konnte.
„Die Regierung der Vereinigten Staaten hat die grundlegende Pflicht, amerikanisches Personal im Ausland zu schützen“, heißt es in dem Schreiben an den Generalinspekteur des Pentagons, Platte Moring.
Die Forderung nach einer Untersuchung ist parteiübergreifend. Vier der neun Unterzeichner gehören den Republikanern an. Eine solche Untersuchung könnte Aufschluss darüber geben, welche Stellen von der Einschränkung wussten und welche Folgen sie für die Sicherheit vor Ort hatte.
Streit zwischen Trump und Selenskyj eskaliert
Der Vorfall fällt in eine Phase wachsender Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Trump hatte zuletzt sogar die Ablösung seines ukrainischen Amtskollegen gefordert. Außerdem warf er Selenskyj vor, sich einem Friedensabkommen zu verweigern und mit Angriffen auf russische Ölraffinerien für die hohen Dieselpreise verantwortlich zu sein.
Die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen aus New Hampshire, die den Brief mitunterzeichnet hat, kritisierte Trumps Umgang mit der Ukraine. Dem britischen Sender BBC sagte sie, der US-Präsident benutze das Land als „Sündenbock“ für die hohen Energiepreise. Diese seien vielmehr eine Folge des Krieges gegen den Iran.
Weniger als drei Wochen vor den US-Zwischenwahlen am 3. November ist der Streit auch innenpolitisch brisant. Ob die Einschränkung von Starshield tatsächlich auf eine Anweisung aus dem Weißen Haus zurückgeht, ist weiterhin ungeklärt. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter hatte zuvor erklärt: „Eine solche Anweisung hat der Präsident nie erteilt.“
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