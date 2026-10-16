Völlig überfordert
Die lange Liste an kuriosen US-Pressesprechern
Nervös, überfordert, fehlende Fachkenntnis – der erste Termin mit Trumps neuer Pressesprecherin Katie Zacharia ließ nicht nur bei den Journalisten im Weißen Haus die Münder offen stehen. Die 41-Jährige ist aber nicht die erste Fehlbesetzung in dieser Position. Krone+ hat sich die verrücktesten Hoppalas der Präsidenten-Pressesprecher angesehen.
15 Minuten lang vor der versammelten Presse, dabei kaum den Blick von den Unterlagen genommen. In österreichischen Gymnasien hätte dieses Referat wohl mit einer negativen Bewertung geendet. Zumal Katie Zacharia selbst beim Ablesen Fehler machte, bei journalistischen Fragen keine Antworten wusste. Von Eloquenz ist bei der MAGA-Hardlinerin, die früher mit „F**k Biden“-Shirts auffiel, (noch) nicht viel zu sehen.
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