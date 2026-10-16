Die lange Liste an kuriosen US-Pressesprechern

15 Minuten lang vor der versammelten Presse, dabei kaum den Blick von den Unterlagen genommen. In österreichischen Gymnasien hätte dieses Referat wohl mit einer negativen Bewertung geendet. Zumal Katie Zacharia selbst beim Ablesen Fehler machte, bei journalistischen Fragen keine Antworten wusste. Von Eloquenz ist bei der MAGA-Hardlinerin, die früher mit „F**k Biden“-Shirts auffiel, (noch) nicht viel zu sehen.