ÖSV-Kader für Sölden: Debüt, Verletzung, Comeback

Der ÖSV hat am Freitag nach internen Zeitläufen ein 17-köpfiges Aufgebot für die Weltcup-Auftaktriesentorläufe am 24. und 25. Oktober in Sölden nominiert.
Nach einem Trainingssturz nicht mitfahren kann Nina Astner. Die Tirolerin zog sich eine Verletzung am rechten Unterschenkel zu, die laut Angaben des Ski-Verbandes aber nicht schwerwiegend ist.
An ihrer Stelle tritt Leonie Raich an. Die offenen Tickets sicherten sich Natalie Falch, Elena Riederer und Valentina Rings-Wanner.
Weltcup-Debüt von Eisner, Kriechmayr lässt aus
Fixplätze hatten Vorjahressiegerin Julia Scheib, Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Victoria Olivier und Ricarda Haaser, die ihr Comeback nach einem Schienbeinkopfbruch geben wird.
Das Männer-Oktett bilden Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lukas und Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Joshua Sturm, Noel Zwischenbrugger und Jakob Eisner. Letzterer wird am Rettenbachgletscher sein Weltcup-Debüt geben.
Gegen ein Antreten entschied sich Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr.
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