Michael Douglas packt aus: DeVito aß einst Joints

Douglas stieg also aus, um die Situation mit der Polizei zu klären. Als er zum Auto zurückkam, traf ihn fast der Schlag: „Ich erinner mich, wie ich zurück zum Auto gehe und Danny war mit mir, wir hatten ein paar Joints, ein paar Joints. Und Danny saß am Rücksitz und ich sag zu ihm: ,Wo ist das Gras?‘ Und Danny lächelte. Sein ganzer Mund war komplett grün! Er hatte es alles auf einmal verschluckt.“