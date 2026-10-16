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Michael Douglas packt aus: DeVito aß einst Joints

Society International
16.10.2026 17:38
Schauspieler Michael Douglas packte nun eine witzige Anekdote über Danny DeVito aus: Dieser habe ...
Schauspieler Michael Douglas packte nun eine witzige Anekdote über Danny DeVito aus: Dieser habe bei einer Polizeikontrolle einst einfach eine Handvoll Joints verdrückt.(Bild: Krone-Collage/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael/AFP/Etienne Laurent)
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Von krone.at

In einer neuen Folge des Podcasts „The Joe Rogan Experience“ packt Schauspieler Michael Douglas über seinen Freund Danny DeVito aus. Einst habe dieser bei einer Polizeikontrolle einfach eine Handvoll Joints gegessen.

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Manche Hollywoodstars erleben auch abseits der Leinwand einfach filmreife Geschichten. So wie Michael Douglas, der nun in einem Podcast erzählte, welch lustige Erfahrung er einst mit Schauspiel-Kollege Danny DeVito hatte. 

In der Podcastfolge von „The Joe Rogan Experience“ vom Mittwoch erzählte der 82-Jährige, dass Danny einer seiner ältesten Freunde sei, lobte seine Arbeit bei „Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten“ und berichtete, dass sie einst in New York sogar zusammengewohnt haben. 

Joints verdrückt
Schließlich packte er eine witzige Anekdote aus: Er war einst unterwegs zu einem Konzert von Frank Zappa. Danny DeVito war dabei, die beiden hatten ein paar Joints an Bord. Michael Douglas war der Fahrer und bog schließlich – illegalerweise – links ab. Der Polizei fiel das sofort auf und Douglas musste anhalten.

Douglas stieg also aus, um die Situation mit der Polizei zu klären. Als er zum Auto zurückkam, traf ihn fast der Schlag: „Ich erinner mich, wie ich zurück zum Auto gehe und Danny war mit mir, wir hatten ein paar Joints, ein paar Joints. Und Danny saß am Rücksitz und ich sag zu ihm: ,Wo ist das Gras?‘ Und Danny lächelte. Sein ganzer Mund war komplett grün! Er hatte es alles auf einmal verschluckt.“

Hier sehen Sie einen kurzen Ausschnitt aus der Podcastfolge von „The Joe Rogan Experience“ mit Michael Douglas. In dem Ausschnitt, der auf Instagram zu finden ist, spricht Douglas vor allem über seinen Vater, der ihm, als er 21 Jahre alt wurde, 10.000 Dollar schenkte mit den Worten: „Jetzt bist du auf dich alleine gestellt, Kind.“

Douglas und DeVito verbindet seit Jahrzehnten eine spezielle Freundschaft. Auch am Set sind sich die beiden oft begegnet. In „Einer flog über das Kuckucksnest“ von 1975 spielte DeVito mit, Douglas führte Regie. 

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In „Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten“ von 1985 spielte Michael Jack Colton, Danny den charmanten Ganoven Ralph. In „Der Rosenkrieg“ von 1989 führte Danny Regie und spielte gemeinsam mit Michael Douglas und Kathleen Turner. 

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