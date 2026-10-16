Farben und bemalte Särge: Bestattung im Wandel

Der Tod gehört zum Leben dazu – doch der Verlust eines Menschen ist oft mit sehr viel Leid und Trauer verbunden. Umso wichtiger ist die Aufgabe der vielen Bestatter in Kärnten. Sie fangen die Menschen auf und helfen, wenn sie am tiefsten Punkt ihres Lebens sind. Ein Blick hinter die Kulissen soll die Arbeit der Bestatter veranschaulichen.
Obwohl der Tod zum Leben dazugehört, wird das oft verdrängt. Für die Bestatter in Kärnten ist das Sterben jedoch Alltag. Sie fangen Trauernde auf, unterstützen sie in den schwierigsten Lebensphasen und organisieren eine pietätvolle Zeremonie. Eine Zeit, welche für Angehörige ein Ausnahmezustand ist.
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