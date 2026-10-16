Frau nach Asthmaanfall in Notaufnahme eingesperrt

Eigentlich hatte Chandler gedacht, dass so etwas nur in Filmen passiert, doch dann erlebte sie es selbst, wie sie der Zeitung „The Keene Sentinel“ erzählte. Die 46-Jährige litt unter einem akuten Asthmaanfall und brauchte rasch medizinische Hilfe. Sie kam gegen 19:45 Uhr in der ConvenientMD-Klinik in Keene an, die Ambulanz schließt um 20 Uhr.