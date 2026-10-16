Ringen um Alkoholverbot am Grazer Hauptbahnhof

Entscheidung soll noch im Herbst fallen

Heuer im August hieß es von Verkehrsminister Peter Hanke und den ÖBB, man prüfe weitere Verbote, unter anderem auch für Graz. Wie jetzt bekannt wurde, soll am Linzer Hauptbahnhof ab März ein Verbot kommen. Wie sieht’s mit Graz aus? Man sei, wie bei weiteren Bahnhöfen, „noch in Begutachtung“, betont man seitens ÖBB. Eine Entscheidung soll – in Abstimmung mit Gemeinden und Behörden – Ende Herbst fallen.