Ringen um Alkoholverbot am Grazer Hauptbahnhof

Viele österreichische Bahnhöfe sind schon „trockengelegt“, jetzt kommt auch in Linz ein Alkoholverbot. Wann ziehen die Steirer nach?
Pöbeleien, Müll, Uringestank und Gewalt: Wer öfter am Grazer Hauptbahnhof unterwegs ist, weiß, dass es hier rau zugehen kann – und dabei in der Regel Alkohol im Spiel ist. Aktuell gilt bereits an neun österreichischen Bahnhöfen ein generelles Alkoholverbot, etwa am Wiener Praterstern oder am Hauptbahnhof Salzburg.
Entscheidung soll noch im Herbst fallen
Heuer im August hieß es von Verkehrsminister Peter Hanke und den ÖBB, man prüfe weitere Verbote, unter anderem auch für Graz. Wie jetzt bekannt wurde, soll am Linzer Hauptbahnhof ab März ein Verbot kommen. Wie sieht’s mit Graz aus? Man sei, wie bei weiteren Bahnhöfen, „noch in Begutachtung“, betont man seitens ÖBB. Eine Entscheidung soll – in Abstimmung mit Gemeinden und Behörden – Ende Herbst fallen.
Seitens der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr heißt es: „Seit dem Sommer sind vermehrt Klagen über Probleme in Zusammenhang mit starkem Alkoholkonsum im Bereich des Bahnhofs gekommen.“ Deshalb prüfe man gerade, welche Maßnahmen am geeignetsten sind, „um das Problem zu entschärfen, ohne zu einer bloßen Verlagerung beizutragen“. Erst diese Woche habe es ein Gespräch mit der Landes- und der Stadtpolizeidirektion gegeben.
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