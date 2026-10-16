Krimineller versteckte sich in Omas Kleiderschrank

Das war aber nicht die einzige moralisch verwerfliche Tat, die ihm von der Salzburger Staatsanwaltschaft angelastet wird: Der 32-Jährige muss sich auch wegen des Vorwurfs des Einbruchsdiebstahls rechtfertigen. Ausgerechnet die Vereinsräume eines kleinen Salzburger Fußballvereins suchte er sich laut Anklage als Ziel aus, stahl bei einem Einbruch im Mai 2026 rund 600 Euro aus der Vereinskassa sowie zwei elektronische Geräte. Am kommenden Mittwoch muss er sich wegen dieser beiden mutmaßlichen Straftaten vor einem Richter des Landesgerichtes verantworten.