Frauen können nicht lustig sein? Von wegen!

Die Comedy-Szene ist noch immer eine Männerdomäne. Doch immer mehr Frauen erobern die Bühnen und bringen das Publikum zum Lachen. Zwei Comediennes erzählen, mit welchen Vorurteilen sie konfrontiert werden.
Frauen können nicht lustig sein. Ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält. Dabei beweisen immer mehr Kabarettistinnen und Comediennes das Gegenteil. Eine von ihnen ist Marina Pesevski, die regelmäßig im Comedy-Club von Michael Mittermeier in Wien auf der Bühne steht. Auf das alte Klischee angesprochen, hat sie eine klare Antwort: „Ist natürlich Bullshit. Frauen können genauso lustig sein wie Männer und Frauen können genauso unlustig sein wie Männer.“
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