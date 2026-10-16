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Frauen können nicht lustig sein? Von wegen!

Leben
16.10.2026 18:00
Porträt von Katharina Pirker
Von Katharina Pirker

Die Comedy-Szene ist noch immer eine Männerdomäne. Doch immer mehr Frauen erobern die Bühnen und bringen das Publikum zum Lachen. Zwei Comediennes erzählen, mit welchen Vorurteilen sie konfrontiert werden.

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Frauen können nicht lustig sein. Ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält. Dabei beweisen immer mehr Kabarettistinnen und Comediennes das Gegenteil. Eine von ihnen ist Marina Pesevski, die regelmäßig im Comedy-Club von Michael Mittermeier in Wien auf der Bühne steht. Auf das alte Klischee angesprochen, hat sie eine klare Antwort: „Ist natürlich Bullshit. Frauen können genauso lustig sein wie Männer und Frauen können genauso unlustig sein wie Männer.“

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