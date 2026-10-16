Seltener Mönchsgeier in Salzburg abgeschossen?

In Österreich äußerst seltene Besucher

Der Mönchsgeier ist als Brutvogel in Österreich ausgestorben, der letzte bekannte Fall eines geschossenen Exemplars geht laut Hohenegger auf das 19. Jahrhundert zurück. Der Verlust wiege schwer, weil Geier nur sehr langsam reproduzieren. „Es dauert viele Jahre bis zur Geschlechtsreife und dann bekommen sie nur wenige Junge.“ Wenn ausgewachsen, dann haben Mönchsgeier keine natürlichen Feinde mehr. Die Tiere zählen mit einer Flügelspannweite von bis zu drei Metern als die größten Geierarten und Greifvögel Europas.