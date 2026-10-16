Ministerin Kneissl? Regierungs-KI blamiert sich

Gerade die Justiz, die diese Woche mit einer Protestwoche auf den Personalmangel aufmerksam gemacht hat, hätte durch Künstliche Intelligenz eigentlich entlastet werden sollen. Besonders hilfreich ist diese aber eben nicht. Nun stellt das Justizministerium klar, dass es sich dabei nicht um die KI des Justizministeriums selbst handelt. „GovGPT“ komme vom Bundeskanzleramt.