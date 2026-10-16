Ist das der langsamste Elfmeter aller Zeiten?

Diesen Elfmeter muss man gesehen haben! Ist das der langsamste Strafstoß aller Zeiten? Ein Video dieser kuriosen Szene geht derzeit im Netz viral ...
Beim Duell zwischen Club Sando und Mount Pleasant im Caribbean Cup sorgte Stürmer Trayvon Reid mit einem kuriosen Anlauf für viele Lacher. Der Angreifer ließ sich derart viel Zeit, dass sein Versuch im Netz bereits als „langsamster Elfmeter der Geschichte“ verspottet wird.
Was war passiert?
Mount Pleasant ging durch einen Treffer von Warner Brown in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Als den Gästen in der 36. Minute ein Strafstoß zugesprochen wurde, war die Chance auf den Ausgleich groß. Doch dann mussten alle Spieler und Zuschauer viel Geduld mitbringen. Anstatt mit Tempo zum Ball zu laufen, bewegte sich der Stürmer in winzigen Schritten auf den Elfmeterpunkt zu. Ganze 19 Sekunden hatte Reid für seinen Elfmeter gebraucht ...
Elfmeter verschossen
Der erhoffte Überraschungseffekt blieb allerdings aus: Club-Sando-Goalie Ragoo ließ sich nicht überlisten und parierte den schwachen Schuss.
Trotz des verschossenen Elfers kam Club Sando in Minute 51 zum 1:1-Ausgleich.
Der missglückte Strafstoß sorgte im Internet für jede Menge Spott. Ob es sich dabei tatsächlich um den langsamsten Elfmeter aller Zeiten handelte, lässt sich jedoch kaum feststellen. Reid hat in jedem Fall für einen viralen Fußballmoment gesorgt – nur mit einem Treffer wurde seine Geduldsprobe leider nicht belohnt.
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