Ist das der langsamste Elfmeter aller Zeiten?

Was war passiert?

Mount Pleasant ging durch einen Treffer von Warner Brown in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Als den Gästen in der 36. Minute ein Strafstoß zugesprochen wurde, war die Chance auf den Ausgleich groß. Doch dann mussten alle Spieler und Zuschauer viel Geduld mitbringen. Anstatt mit Tempo zum Ball zu laufen, bewegte sich der Stürmer in winzigen Schritten auf den Elfmeterpunkt zu. Ganze 19 Sekunden hatte Reid für seinen Elfmeter gebraucht ...