Kameraden: „Hoffen, dass alles gut ausgeht“

Auf der Intensivstation

Schließlich wurde er mit der Rettung ins Kepler Universitätsklinikum gebracht und soll dort noch in der Nacht zum ersten Mal operiert worden sein. Auch am Freitag befand sich der Verletzte – laut Auskunft aus dem Spital – weiterhin auf der Intensivstation. „Wir hoffen alle, dass es gut ausgeht“, ist man beim Sportverein aus dem Linzer Süden geschockt.