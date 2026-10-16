Haben Frauen einen anderen Humor als Männer?

Gibt es weiblichen und männlichen Humor?

Während manche Kabarettisten mit politischer Satire, schwarzem Humor oder derben Witzen arbeiten, setzen andere stärker auf persönliche Erfahrungen, Alltagssituationen oder gesellschaftliche Beobachtungen. Solche Unterschiede werden häufig mit weiblichem und männlichem Humor in Verbindung gebracht. Allerdings spielen auch Persönlichkeit, Lebensumstände und individuelle Erfahrungen eine wichtige Rolle. Klischees über Geschlechter können dabei selbst zum Thema von Kabarett werden.