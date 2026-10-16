Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Haben Frauen einen anderen Humor als Männer?

Forum
16.10.2026 14:00
Sonja Pikart ist als Kabarettistin äußerst erfolgreich: Sie wurde bereits mit dem ...
Sonja Pikart ist als Kabarettistin äußerst erfolgreich: Sie wurde bereits mit dem Österreichischen Kabarettpreis und dem Salzburger Stier ausgezeichnet.(Bild: zVg)
Porträt von Community
Von Community

Der Österreichische Kabarettpreis zeichnet jedes Jahr herausragende Leistungen in der heimischen Kabarettszene aus. Dabei stellt sich auch die Frage, ob Frauen und Männer auf der Bühne unterschiedliche Arten von Humor zeigen und ob Geschlecht beeinflusst, worüber wir lachen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Humor ist in Österreich ein wichtiger Bestandteil der Kultur. Besonders das Kabarett sorgt immer wieder für Diskussionen darüber, worüber Menschen lachen und wie Humor eingesetzt wird.

Gibt es weiblichen und männlichen Humor?
Während manche Kabarettisten mit politischer Satire, schwarzem Humor oder derben Witzen arbeiten, setzen andere stärker auf persönliche Erfahrungen, Alltagssituationen oder gesellschaftliche Beobachtungen. Solche Unterschiede werden häufig mit weiblichem und männlichem Humor in Verbindung gebracht. Allerdings spielen auch Persönlichkeit, Lebensumstände und individuelle Erfahrungen eine wichtige Rolle. Klischees über Geschlechter können dabei selbst zum Thema von Kabarett werden.

David Scheid, ebenfalls Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises, verbindet politischen ...
David Scheid, ebenfalls Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises, verbindet politischen Humor mit Hip-Hop, Rap und Schauspiel.(Bild: Antonia Mayer)

Die zentrale Frage lautet daher: Unterscheidet sich der Humor von Frauen und Männern tatsächlich? Werden Kabarettistinnen anders wahrgenommen als ihre männlichen Kollegen? Und spielt es bei Preisen wie dem Österreichischen Kabarettpreis eine Rolle, ob jemand weiblich oder männlich ist? Oder zählt am Ende vor allem, wie originell, pointiert und unterhaltsam das Programm ist?

Wie sehen Sie das? Gibt es typisch weiblichen und männlichen Humor oder sind solche Unterschiede nur Klischees? Werden Frauen und Männer im Österreichischen Kabarett gleich wahrgenommen und bewertet? Welche Rolle spielen Geschlechterbilder bei Witzen und auf der Bühne? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
16.10.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.398 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
116.778 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
88.638 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1033 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
891 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Forum
Die Stimme Österreichs
Engagieren Sie sich ehrenamtlich?
Die Stimme Österreichs
Ist Ihnen die Herkunft bei Tiefkühlgemüse wichtig?
Die Stimme Österreichs
Spüren Sie die gesunkenen Lebensmittelpreise?
Einblick in die Küche
Welche Hygienestandards kennen Sie in der Gastro?
Diskutieren Sie mit!
Kartenzahlung günstiger: Ist das fair?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf