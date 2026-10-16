Fanmarsch in Innsbruck! Wacker-Fans heiß auf Derby

Es knistert in jeder Tivoli-Ecke, es kribbelt in jedem Muskel – heute (20.30 Uhr HIER im Sportkrone.at-Ticker) ist es nach über 10 Jahren soweit: Wacker Innsbruck gegen Austria Salzburg! Im Vorfeld stimmten sich die Wacker-Fans bereits mit einem Fanmarsch ein (siehe Instagram-Video unten).
Rapid vor gut einem Jahr (27. Juli), das war der leckere Aperitif für die 15.753 Fans. Zweitliga-Westderby heute, das ist der exzellente Hauptgang für 16.200!
Denn darauf mussten sowohl der schwarz-grüne als auch violette Klub und deren Anhängerschaft lange, zu lange warten. „Und daher wär’s gelogen, wenn man sagen würde, dass es ein normales Spiel ist!“ Sebastian Siller, Aufstieg-Aufstieg-Aufstiegs-Trainer von Wacker Innsbruck (Tiroler Liga, Regionalliga Tirol, Regionalliga West), spürte in seinem Team das Kribbeln, die positive Anspannung, auch durch den würdigen Rahmen. Auch bei ihm selbst! „Wir müssen natürlich eine gute Balance finden – weil alle auf 180 sind, keiner über-drüber sein darf. Aber das wird.“
Der Fanmarsch der Wacker-Fans hier im Video:
Mit dem „hoffentlich positiven Support für beide Mannschaften“ hofft Siller im Hexenkessel auf ein tolles Spiel – und eine Topleistung seiner Schützlinge. Aber leicht wird’s nicht: „Denn Austria Salzburg weist eine hohe individuelle Qualität auf, hat über 700 Bundesliga-Spiele in der Truppe. 700 mehr als wir“ Alleine die Tiroler in den violetten Reihen, Simon Pirkl (90), Florian Rieder (140) oder Christian Gebauer (145 plus 23 in der deutschen Bundesliga!), weisen viel Routine und Erfahrung vor.
Veränderungen möglich
Weil so ein seit Wochen ausverkauftes Derby auch in der Reha noch schnellere heilende Wirkung freisetzen kann, darf der 37-Jährige heute Abend aus dem Vollen schöpfen: Alexander Joppich und Daniel Francis meldeten sich einsatzbereit. „Sie haben alles getan, um fit zu sein.“
Und Wacker wird alles tun, um seine stolze Heim-Serie gegen den Erzrivalen aus der Mozartstadt fortzusetzen. „Schön wär’s – und auch nicht verkehrt.“ In diesem Jahrtausend gab’s im rot-weiß-roten Meisterschaftsbetrieb (ob Bundes- oder Zweite Liga) keine einzige Niederlage, in zehn Duellen nur im ÖFB-Pokal einen Innsbrucker Ausrutscher ...
„Es wird ein brisantes Spiel auf Augenhöhe“, ist Christian Gebauer, der violette Turbo aus Navis (bereits vier Tore in der Liga), überzeugt, „die letzten Wochen und Spiele haben gezeigt, was für ein Teamgeist in uns steckt. Daher bin ich auch überzeugt, drei Punkte aus dem Tivoli zu entführen.“ Die Vorfreude jedenfalls ist auch beim 32-Jährigen riesig: „Ich freu mich einfach auf die tolle Atmosphäre, auf 16.000 Fans im Stadion!“
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