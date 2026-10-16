Fanmarsch in Innsbruck! Wacker-Fans heiß auf Derby

Denn darauf mussten sowohl der schwarz-grüne als auch violette Klub und deren Anhängerschaft lange, zu lange warten. „Und daher wär’s gelogen, wenn man sagen würde, dass es ein normales Spiel ist!“ Sebastian Siller, Aufstieg-Aufstieg-Aufstiegs-Trainer von Wacker Innsbruck (Tiroler Liga, Regionalliga Tirol, Regionalliga West), spürte in seinem Team das Kribbeln, die positive Anspannung, auch durch den würdigen Rahmen. Auch bei ihm selbst! „Wir müssen natürlich eine gute Balance finden – weil alle auf 180 sind, keiner über-drüber sein darf. Aber das wird.“