So zahlen auch Sie indirekt für Trumps Ballsaal

Trump selbst scheint nicht auf der Spenderliste auf

Auch eine andere Zahl sticht hervor. Trump selbst scheint in der ausgewerteten Spenderliste nicht auf. Dabei hatte er im vergangenen Jahr erklärt, der Bau werde „zu 100 Prozent von mir und einigen meiner Freunde“ bezahlt. Die bisher zugesagten 333 Millionen Dollar bleiben zudem deutlich unter dem Spendenziel von 400 Millionen Dollar (rund 356,9 Millionen Euro), das Trump für das Projekt genannt hatte.