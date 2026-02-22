Trumps Prunk-Ballsaal im Weißen Haus durchgewunken

26-jährige Vertraute ohne Kunsterfahrung in Kommission

Eine bundesstaatliche Kunstkommission hat den geplanten Bau eines neuen Ballsaals im Weißen Haus genehmigt – obwohl ein Bundesrichter derzeit prüft, ob das Projekt vorläufig gestoppt werden soll. Die Commission of Fine Arts, deren Mitglieder teilweise als Trump-Vertraute gelten, stimmte einstimmig für das Design. Sollte das Projekt umgesetzt werden, wäre es die umfangreichste bauliche Veränderung am Weißen Haus seit Jahrzehnten.