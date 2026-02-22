Trumps Prunk-Ballsaal im Weißen Haus durchgewunken

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag offiziell die Pläne für einen neuen Ballsaal im Weißen Haus vorgestellt. Einen Tag zuvor hatte die zuständige Kommission für Bildende Künste grünes Licht für das Projekt gegeben. „Wir werden den großartigsten Ballsaal der Welt bauen“, sagte er.
Laut US-Medien soll der Ballsaal rund 90.000 Quadratfuß (etwa 8360 Quadratmeter) umfassen und Platz für bis zu 999 Gäste bieten. Die Fertigstellung ist noch vor dem Ende von Trumps aktueller Amtszeit geplant. Die geschätzten Kosten von rund 300 Millionen Dollar sorgen allerdings für Diskussionen – sowohl wegen der Höhe der Summe als auch wegen der Finanzierung und möglicher privater Beiträge.
„Zweites Mar-a-Lago“
Gegner des Vorhabens werfen Trump vor, mit dem Projekt vor allem Prunk und Selbstdarstellung zu bedienen. Das „New York Magazine“ kommentierte die Pläne mit der Schlagzeile, Trump mache aus dem Weißen Haus ein zweites Mar-a-Lago, Trumps opulentes Privatanwesen.
26-jährige Vertraute ohne Kunsterfahrung in Kommission
Eine bundesstaatliche Kunstkommission hat den geplanten Bau eines neuen Ballsaals im Weißen Haus genehmigt – obwohl ein Bundesrichter derzeit prüft, ob das Projekt vorläufig gestoppt werden soll. Die Commission of Fine Arts, deren Mitglieder teilweise als Trump-Vertraute gelten, stimmte einstimmig für das Design. Sollte das Projekt umgesetzt werden, wäre es die umfangreichste bauliche Veränderung am Weißen Haus seit Jahrzehnten.
Beim traditionellen White House Dinner erklärte Donald Trump: „Wir werden den großartigsten Ballsaal der Welt bauen – es wird nichts Vergleichbares geben. Genau hier, wo die goldenen Vorhänge sind, entsteht der Eingang. Wenn sich das öffnet, führt ein prächtiger Gang in den schönsten Ballsaal der Welt.“
