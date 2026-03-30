US-Militär baut darunter „gewaltigen Komplex“

Mit viel Gold, Marmor, Stuck und üppigen Lustern soll der Ballsaal nach dem Willen Trumps ausgestaltet werden. Der Präsident hat dafür nach eigenen Angaben umfangreiche Spenden aus der Privatwirtschaft eingeworben. Unter anderem wird das Bauvorhaben vom Denkmalschutz scharf kritisiert, der in die Pläne nicht eingebunden war. Die Opposition im Kongress wirft dem Präsidenten Verschwendung vor.