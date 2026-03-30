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Trumps Prunk-Ballsaal

US-Militär baut darunter „gewaltigen Komplex“

Außenpolitik
30.03.2026 09:56
Tausend Gäste sollen darin Platz haben.
Tausend Gäste sollen darin Platz haben.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump lässt aktuell einen Prunk-Ballsaal im Weißen Haus bauen, den Kritiker als „verschwenderisch“ brandmarken. Darunter errichtet das US-Militär nun einen „gewaltigen Komplex“.

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Damit wird der Ballsaal praktisch zu einer „Hülle“ für den Bereich darunter. „Er befindet sich im Bau. Wir kommen gut voran. Wir sind vor dem Zeitplan“, erklärte Trump am Sonntag (Ortszeit) Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One.

Nähere Angaben zu dem unterirdischen Komplex machte Trump nicht, Informationen zu dem Vorhaben seien überhaupt erst durch eine „dumme Klage“ an die Öffentlichkeit gelangt. Frühere Berichte sprachen von einem unterirdischen Besucherzentrum unter dem neuen Bauteil.

Kostenpunkt: 400 Millionen Dollar 
Trump hatte den Ostflügel des Weißen Hauses im Oktober abreißen lassen, um Platz für den Ballsaal zu schaffen. Dieser soll laut Trump Platz für tausend Gäste bieten. Inzwischen gibt der Präsident die Kosten mit 400 Millionen Dollar (347,31 Mio. Euro) an – das Doppelte des ursprünglich geplanten Betrages.

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Mit viel Gold, Marmor, Stuck und üppigen Lustern soll der Ballsaal nach dem Willen Trumps ausgestaltet werden. Der Präsident hat dafür nach eigenen Angaben umfangreiche Spenden aus der Privatwirtschaft eingeworben. Unter anderem wird das Bauvorhaben vom Denkmalschutz scharf kritisiert, der in die Pläne nicht eingebunden war. Die Opposition im Kongress wirft dem Präsidenten Verschwendung vor.

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